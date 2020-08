Twee voorstellen van wanhopige Derksen rigoureus van tafel geveegd

Johan Derksen gaat op 11 september toch aanschuiven bij Veronica Inside. De analist wilde stoppen met het programma nadat presentator Wilfred Genee volgens Derksen het programma ongeloofwaardig had gemaakt vanwege de racisme-uitzending van de show eind juni. Talpa-baas John de Mol heeft Derksen echter gewezen op zijn contract, waardoor de oud-voetballer naar eigen zeggen geen kant op kon.

"Ik had er geen zin meer in en René (Van der Gijp, red.) twijfelde heel erg", vertelt Derksen tegenover Recht uit Rotterdam. "Maar de dag na onze vergadering kwam John de Mol met mijn contract en zei: Toen je twee jaar geleden tekende vond je Genee ook al een lul. Dan kan het nu nooit een reden zijn om te stoppen. Daarbij kan ik het zakelijk niet hebben in deze coronatijd, want jullie halen heel veel commercials (reclame-inkomsten, red.) binnen. Dan zal ik stappen moeten ondernemen."

Derksen wilde geen claims aan zijn broek, waardoor hij zich aan zijn contract zal houden. De analist heeft verschillende pogingen gedaan om niet aan tafel te hoeven schuiven. "Ik heb alles geprobeerd. Ik heb voorgesteld dat René en ik wel met Hélène Hendriks wilden zitten. Ik heb ook gezegd: Wim Kieft kan het zo van mij overnemen, heb ik geen problemen mee. Dan trek ik me terug."

"Daar was niet over te praten. Het contract wilde hij handhaven", stelt Derksen over de wil van De Mol. De televisiepersoonlijkheid wilde geen juridische stappen zetten. "Ik ga geen advocaat nemen en die hele weg bewandelen. Daar valt geen eer aan te behalen." Derksen zit vrijdagavond in de studio van SBS 6 om het Champions League-duel tussen Manchester City en Real Madrid te analyseren.