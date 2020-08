Van der Wiel wuift geruchten over pensioen weg: ‘Dat heb ik nooit gezegd’

Gregory van der Wiel verscheen donderdagochtend opeens op het trainingsveld van RKC Waalwijk. De inmiddels 32-jarige rechtsbenige vleugelverdediger traint voorlopig mee met het elftal van trainer Fred Grim, dat in voorbereiding is op het nieuwe Eredivisie-seizoen. De clubloze Van der Wiel denkt voorlopig nog niet aan een contract in Waalwijk, hij wil in de komende periode vooral het plezier in het voetbal weer terugkrijgen.

Na de tweede training bij RKC op vrijdag sprak Van der Wiel met DAZN. De ex-speler van Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC leek gestopt te zijn als profvoetballer, nadat hij bij laatstgenoemde club in 2019 was vertrokken. De geroutineerde rechtsback benadrukt echter dat daar geen sprake van is: ''Ik heb nooit gezegd dat ik stop, het is een beetje door omstandigheden zo gelopen'', aldus Van der Wiel, die blij is dat hij na verschillende jaren in het buitenland weer in Nederland woont. Kieskeurig over een eventueel volgende club is hij wel, waardoor het afwachten is of hij voor langere tijd bij RKC te bewonderen is. In onderstaande video praat Van der Wiel onder meer over hoe het contact met RKC is ontstaan.