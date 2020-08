De Ligt terug in Juventus-selectie voor cruciaal Champions League-duel

Matthijs de Ligt kan vrijdagavond zijn rentree maken bij Juventus. De centrumverdediger is door trainer Maurizio Sarri namelijk opgenomen in de wedstrijdselectie van La Vecchia Signora voor het Champions League-treffen met Olympique Lyon. Uit voorzorg ontbrak De Ligt in de laatste twee competitiewedstrijden van Juventus tegen Cagliari en AS Roma (2-0 en 1-3 nederlaag).

De Ligt liep vorige maand een vervelende schouderblessure op in het duel van kampioen Juventus met Sassuolo (3-3). De mandekker werd lang behandeld en kon uiteindelijk doorspelen, maar dat gebeurde wel met de nodige pijn. Het laatste optreden namens Juventus dateert van 26 juli tegen Sampdoria (2-0). In laatstgenoemde wedstrijd kreeg De Ligt last van zijn bovenbeen na een forse tackle van een tegenstander. Sarri besloot daarop om de Nederlander voorlopig rust te gunnen, in aanloop naar het cruciale duel met Lyon.

Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Merih Demiral en Daniele Rugani zijn de concurrenten in de 22-koppige selectie van Juventus. Het eerste fluitsignaal in het Juventus Stadium klinkt vrijdagavond om 21.00 uur. De Italiaanse kampioen was in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League niet opgewassen tegen de ploeg van Memphis Depay: 1-0. In de kwartfinale wacht voor een van de clubs een confrontatie met Manchester City of Real Madrid.