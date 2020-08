Transferstrijd barst los: Ajax-doelwit bevestigt bod van concurrent

Ajax loert op Fausto Vera, maar er zijn meer clubs die interesse hebben in de twintigjarige middenvelder van Argentinos Juniors. De Argentijn bevestigt dat CSKA Moskou bezig is om hem naar Rusland te halen. De topclub uit Moskou heeft vijf miljoen euro geboden, maar Argentinos Juniors vond dit bedrag naar verluidt te laag en verwees het bod naar de prullenbak.

"Ik blijf rustig onder alle verhalen", zegt Vera, geciteerd door TyC Sports. "Ik leef met de dag en ben gelukkig bij Argentinos. Ik voel me goed en heb het gevoel dat ik de club en de fans nog meer te bieden heb." De middenvelder erkent dat CSKA hem wil halen. Hij heeft contact gehad met Adolfo Gaich, de Argentijnse spits die onlangs voor 8,5 miljoen de overstap maakte van San Lorenzo naar de Russische grootmacht.

"Ik heb met Gaich gesproken en heb zelf ook wat research gedaan over de club. Er was inderdaad een aanbieding, maar ik blijf er rustig onder", aldus Vera, die ook wordt gelinkt aan Ajax. "Iedere speler wil spelen voor een club op dat niveau, een club die ieder jaar aan de Europese toptoernooien meedoet. Het is erg aanlokkelijk allemaal, maar ik blijf gewoon rustig mijn werk doen. Ik vertrouw erop de club en mijn zaakwaarnemers de beste keuze voor mij maken."

Argentinos Juniors verlangt naar verluidt tien miljoen euro voor Vera, waardoor ook Ajax diep in de buidel zal moeten tasten bij een transfer. De controlerende middenvelder werd eerder door Fernando 'Bocha' Batista, de bondscoach van Argentinië Onder-23, in verband gebracht met Ajax. Volgens de oefenmeester werd Vera onlangs bekeken door een van de scouts van de Amsterdammers.

