Virgil van Dijk wederom overgeslagen bij verkiezing Speler van het Jaar

De Premier League heeft vrijdag zeven spelers geselecteerd voor de titel Speler van het Jaar. Op de shortlist ontbreekt de naam van Virgil van Dijk, die vorig jaar de trofee in de wacht sleepte. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson, die door de Engelse pers onlangs werd verkozen tot beste speler van het seizoen 2019/20, staat wél op de lijst. Ook Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané maken kans op de prestigieuze oorkonde.

Naast het drietal van Liverpool zijn Kevin De Bruyne (Manchester City), Nick Pope (keeper van Burnley), Danny Ings (Southampton) en Jamie Vardy (Leicester City) genomineerd. Op de website van de Premier League kan tot en met maandag 10 augustus worden gestemd op de beste speler van het afgelopen seizoen, dat vanwege de coronacrisis enkele maanden stillag. Naast supporters brengen ook de aanvoerders van de twintig Premier League-clubs en een speciaal panel met voetbalexperts hun stem uit.

An incredible season had by all ??



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst