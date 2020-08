Derksen: ‘Ik zie hem liever dan Dirk Kuyt trainer worden in De Kuip’

Johan Derksen ziet in Henk Fraser de ideale opvolger van Dick Advocaat als trainer van Feyenoord. De kans dat eerstgenoemde oefenmeester in 2021 aantreedt in De Kuip is echter niet bijster groot, want Fraser verlengde donderdag zijn contract bij Sparta Rotterdam tot de zomer van 2022. Dirk Kuyt lijkt de beste papieren te hebben om volgend jaar het stokje over te nemen van Advocaat, tot teleurstelling van Derksen.

"Het is voor Sparta heel goed dat hij heeft bijgetekend", verklaart Derksen vrijdag tegenover RTV Rijnmond. "Ik zie hem nog wel trainer in De Kuip worden. Liever dan Dirk Kuyt." Het is voor de analist onbegrijpelijk dat de oud-aanvaller zo’n goede reputatie heeft in Rotterdam-Zuid. "Op basis waarvan moet hij hier trainer worden? Niet op basis van wat hij bij de jeugd heeft gepresteerd (bij Feyenoord Onder-19, red.). En ook niet op basis van wat hij zelf op het veld heeft laten zien. Dat is iets heel anders dan een team managen. Heel raar, maar het schijnt hem beloofd te zijn."

Derksen had overigens liever gezien dat Advocaat na zijn interim-klus was vertrokken bij Feyenoord. "Hij nam een rammelend elftal over van Jaap Stam en als de competitie een paar weken langer zou duren, had hij nog meegedaan om het kampioenschap ook", steekt het boegbeeld van Veronica Inside de loftrompet over de ervaren coach. "Beter kan nooit. Daarom vind ik het een beetje roekeloos. Hij had op zijn hoogtepunt moeten stoppen en thuis zijn centjes moeten gaan tellen. Daar was hij ook hartstikke druk mee geweest."

Advocaat koos echter voor een nieuw eenjarig contract in De Kuip. "Nu doet hij het nog een jaar. Hij heeft iets magisch. De spelers willen een stap extra voor hem doen. Publiek adoreert hem. Hij is een uitstekende zegsman voor deze club. Voor de uitstraling van Feyenoord is het geweldig", aldus Derksen, die afsluit met een kwinkslag. "En zolang hij Dirk Kuyt uit de dugout houdt, ben ik tevreden."