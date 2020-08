‘Nieuwe competitie en salaris van 5 miljoen euro lonkt voor Balotelli’

Mario Balotelli is na de recente degradatie van Brescia uit de Serie A transfervrij op te pikken door andere clubs. Een verhuizing richting de Verenigde Staten lijkt tot de mogelijkheden te behoren. Volgens Corriere dello Sport is LA Galaxy namelijk opnieuw in de markt voor de clubloze Balotelli. In de Major League Soccer ligt naar verluidt een jaarsalaris van vijf miljoen euro klaar voor de 29-jarige spits.

Balotelli werd twee maanden geleden door verschillende Italiaanse media ook al in verband gebracht met een overgang richting LA Galaxy, al bleef een definitieve deal destijds uit. Een langer verblijf in Italië eventueel is eventueel ook een optie, want Serie C-club Como is naar verluidt ook in de markt voor Balotelli, die eerder al werd genoemd als mogelijke aanwinst van de Turkse topclubs Fenerbahçe en Galatasaray.

Eerder deze week kwamen lokale Roemeense media met het bericht dat kampioen CFR Cluj Balotelli een eenjarig contract wil voorleggen, met de optie op nog een seizoen. De transfervrije aanvaller, die later deze maand zijn dertigste verjaardag viert, zou reeds ‘vergevorderde gesprekken’ hebben gehad met de clubleiding van CFR Cluj. Het is momenteel afwachten of Balotelli daadwerkelijk richting Oost-Europa vertrekt.

De samenwerking tussen Brescia en Balotelli was geen onverdeeld succes. Het bleef bij negentien duels en vijf treffers en niet alleen vanwege de coronastop. Club en speler maakten wekenlang (openlijk) ruzie met elkaar, de aanvaller kwam niet opdagen voor enkele trainingen en ook zaakwaarnemer Mino Raiola bemoeide zich ermee. Raiola beweerde dat zijn cliënt als enige speler uit de selectie niet werd getest op het coronavirus. Na deze woorden kondigde Brescia juridische stappen aan en leek het ontslag van Balotelli aanstaande.

Afgelopen maand meldde de club nog dat de aanvaller, die op 9 maart zijn laatste wedstrijd speelde voor Brescia, met overgewicht kampt: 99,8 kilo. Het eenjarige contract van Balotelli zou automatisch worden verlengd als Brescia behouden zou blijven voor de Serie A, maar de ploeg hield alleen hekkensluiter SPAL onder zich.