Gehele selectie en staf van Jong FC Utrecht voorlopig in thuisquarantaine

Een speler van Jong FC Utrecht is donderdag positief getest op het coronavirus, zo communiceren de Domstedelingen via de officiële kanalen. Daardoor zit de selectie én de staf van de beloftenploeg momenteel in thuisquarantaine, in afwachting van een hertest. Naar aanleiding van die nieuwe test zal FC Utrecht ‘de vervolgstappen bekijken’, zo valt er te lezen in het communiqué.

Jong Utrecht speelde afgelopen woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Belgische KVC Westerlo. Volgens de protocollen moet er in ieder geval 24 uur voor ieder duel getest worden op het coronavirus en alle spelers en staf testten dinsdag nog negatief op het coronavirus. Er zou zaterdag opnieuw een besloten oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staan, waardoor er de selectie van Jong Utrecht donderdag weer getest moest worden.

Bij die controle heeft één speler nu positief getest op het coronavirus. De selectie en staf van Jong Utrecht zijn vervolgens naar huis gestuurd en zitten in thuisquarantaine, tot er een hertest kan plaatsvinden. Als de resultaten daarvan binnen zijn, wordt er gekeken naar de vervolgstappen voor de beloftenploeg van de Domstedelingen. “FC Utrecht heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen en protocollen gevolgd en blijft dat uiteraard onverminderd doen”, benadrukt de club in het communiqué.

De positieve test bij Jong Utrecht heeft overigens geen gevolgen voor het eerste elftal, omdat de twee selecties door ‘de strenge regels op Sportcomplex Zoudenbalch’ geen contact met elkaar hebben gehad. De hoofdmacht kan daardoor voorlopig ‘gewoon’ zijn geplande programma blijven volgen. Jong Utrecht begon een maand geleden al met de voorbereiding en speelde reeds zes oefenwedstrijden.

