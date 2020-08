De Graafschap sluit met tegenzin deal voor 350.000 euro: ‘Erg vervelend’

Branco van den Boomen heeft zijn laatste wedstrijd voor De Graafschap gespeeld. Directeur voetbalzaken Peter Hofstede bevestigt vrijdagochtend namelijk dat de middenvelder per direct de overstap maakt naar het Franse Toulouse FC. De transfer werd donderdag definitief afgerond en de verwachting is dat Van den Boomen vrijdag officieel wordt gepresenteerd in Frankrijk. Met de deal is naar verluidt een bedrag van 350.000 euro gemoeid.

"Dit is erg vervelend. Op zich kan het beter nu gebeuren, dan op het einde van de uitgerekte transferperiode tot 7 oktober", reageert Hofstede in een statement op de website van De Graafschap. "Stel dit komt pas begin oktober rond, dan heb je serieus een probleem. Wij wensen Branco veel succes in Frankrijk." Van den Boomen streek medio 2019 in Doetinchem neer. Zijn verbintenis bij De Superboeren liep nog twee seizoenen door.

In de optiek van Hofstede raakt De Graafschap met Van den Boomen, die in Frankrijk voor drie seizoenen tekent, een 'bepalende speler' kwijt. Een geschikte opvolger is volgens de bestuurder dan ook niet snel gevonden. "Dat zal niet meevallen en het wordt een hele uitdaging", verklaart de oud-aanvaller tegenover Omroep Gelderland. "Het is inderdaad een beetje het lot van De Graafschap. Ik loop al zo lang in het voetbal rond, je weet dat dit kan gebeuren met dit soort spelers. We zullen verder moeten kijken en dit moeten accepteren."

In het contract van Van den Boomen bij De Graafschap was een clausule opgenomen. De 25-jarige middenvelder kon voor een gelimiteerde transfersom vertrekken als men niet zou promoveren naar de Eredivisie. Vanwege de coronacrisis en het definitief stilleggen van de Keuken Kampioen Divisie bleek promotie niet nodig te zijn, ondanks de strijd die de koploper voerde in de rechtszaal. "We worden opnieuw benadeeld", liet de teleurgestelde trainer Mike Snoei eerder deze week al weten.

Van den Boomen rept in gesprek met Voetbal International over een 'geweldige stap'. "Een grote club, met een schitterend stadion. Dat onderschatten mensen in Nederland misschien wel een beetje. Ik zie het ook als een mooie uitdaging om in een groot voetballand als Frankrijk te gaan spelen en te laten zien wat ik kan", aldus de voormalig speler van Jong Ajax, FC Eindhoven, sc Heerenveen en Willem II.