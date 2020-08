Seedorf voorspelt één specifieke ‘grootste uitdaging’ voor Ziyech bij Chelsea

Hakim Ziyech maakt deze zomer de overstap van Ajax naar Chelsea. Clarence Seedorf voorspelt in gesprek met Stats Perform News dat het voor de 26-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler een uitdaging wordt om zich aan te passen aan het spel in de Premier League. De oud-middenvelder denkt desondanks dat Chelsea-manager Frank Lampard de ideale persoon is om Ziyech daarbij te helpen.

“Lampard heeft laten zien dat hij een goede, positieve impact heeft op het team en de jonge spelers. Ziyech is een talent dat uitdagingen gaat tegenkomen, omdat er bij Chelsea niet op de Ajax- of Nederlandse manier gevoetbald wordt. Dat gaat zijn grootste uitdaging worden, denk ik. Hij moet zich aanpassen aan een nieuwe manier van voetballen en alles wat daarbij komt kijken”, voorspelt Seedorf. De oud-middenvelder bestempelt Lampard als een ‘uitstekende mentor’, die hem kan gidsen in de Premier League.

“Ik denk dat de ingrediënten voor hem aanwezig zijn om zijn talenten te blijven tonen op het veld en om te laten zien dat hij toe was aan een stap hogerop”, benadrukt de oud-middenvelder. Seedorf laat zich tevens lovend uit over Frenkie de Jong. “Hij is een geweldige speler, een groot talent en ik hoop dat we de komende jaren nog meer van hem te zien krijgen. Het is niet gemakkelijk om naar een nieuwe club en een nieuw land te verhuizen en vervolgens direct te presteren.”

De Jong kwam in zijn eerste jaargang voorlopig tot veertig officiële optredens, waarin hij twee doelpunten en vier assists verzorgde. “Het is een privilege om naar een club als Barcelona te gaan, een ploeg die zichzelf zo goed kent. De Jong kwam in een vergelijkbaar spelsysteem terecht. Hij zal hopelijk steeds beter worden in de komende jaren en ik denk dat we kunnen genieten van zijn talent op de internationale velden.”