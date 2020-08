PSV slaat grote slag: ‘Hij kon ook in de Premier League en Italië tekenen’

PSV heeft een moeizaam seizoen achter de rug, met het ontslag van Mark van Bommel in december vorig jaar als absoluut dieptepunt in Eindhoven. Na een periode met Ernest Faber als tussenpaus is het aan Roger Schmidt om te bouwen aan een nieuwe glorieperiode in het Philips Stadion. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft in ieder geval alle vertrouwen in de Duitse oefenmeester.

"Ik denk dat er nieuwe energie is", verklaart de optimistisch gestemde bestuurder in een interview met het Eindhovens Dagblad. "Je ziet spelers die duidelijk opgeleefd zijn en weer geloven in hun kansen. Natuurlijk zal er straks ook een fase komen waarin de nieuwe trainer weer een aantal keuzes maakt waardoor niet iedereen tevreden is. Dat hoort bij onze sport." Schmidt beleeft zijn vuurdoop in de Eredivisie op 13 september in de uitwedstrijd van PSV tegen FC Groningen.

PSV heeft met het binnenhalen van Schmidt een grote slag geslagen, zo oordeelt Gerbrands. "Het is een coach die in het buitenland makkelijk een paar keer meer dan bij ons had kunnen verdienen en bijvoorbeeld in de Premier League en in Italië een contract kon tekenen", zo geeft hij de populariteit van de nieuwe PSV-trainer aan. Schmidt kijkt echter verder dan een riant salaris. "In de gesprekken met Roger Schmidt beviel me meteen dat het hem daar helemaal niet om te doen was. Hij wil iets opbouwen en prijzen winnen en denkt dat die kans bij PSV veel groter is dan bij de andere geïnteresseerden."

De gesprekken met Schmidt, met een verleden bij onder meer Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg, zorgden enigszins voor verbazing bij Gerbrands, die verwijst naar het salarisbudget in Eindhoven. "Toen hij dat zag, vroeg hij zich af hoe we het fiksen om in goede jaren bij de subtop van Europa mee te kunnen en voor de titel te spelen. Bijvoorbeeld bij een club als Bayer Leverkusen zijn de bedragen in totaliteit fors hoger", aldus Gerbrands.