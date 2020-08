Di Marzio: Fenerbahçe krijgt bod van achttien miljoen euro uit de Serie A

Lazio heeft zich officieel bij Fenerbahçe gemeld voor Vedat Muriqi. Transferexpert Gianluca Di Marzio, werkzaam voor onder meer Sky Italia, weet te melden dat de Romeinen een bod van achttien miljoen euro hebben uitgebracht in Istanbul. De Kosovaarse spits werd in een eerder stadium al in verband gebracht met een overstap naar Tottenham Hotspur.

Als nummer vier van de Serie A verzekerde Lazio zich van een ticket van de groepsfase van de Champions League, waarmee miljoenen worden binnengehaald. De clubleiding wil een jonge, maar toch ervaren spits aan de selectie toevoegen en is daarvoor uitgekomen bij Muriqi. De 26-jarige spits heeft reeds 23 interlands voor Kosovo achter zijn naam staan en speelde de afgelopen jaren 112 wedstrijden in de Turkse Süper Lig, waarin hij goed was voor 37 doelpunten.

Muriqi begon zijn loopbaan in Kosovo bij KF Liria Prizren, waarna hij de overstap naar Albanië maakte en voor KF Teuta en KS Besa Kavajë speelde. Giresunspor haalde de spits naar Turkije en via Genclerbirligi en Caykur Rizespor kwam hij een jaar geleden bij Fenerbahçe terecht. De Turkse topclub legde 3,5 miljoen euro op tafel voor Muriqi, maar kan dat bedrag nu al zien vervijfvoudigen. In het voorbije seizoen was de Kosovaar in 36 officiële wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 7 assists.

De bal ligt in de onderhandelingen nu bij Fenerbahçe, dat nog moet reageren op het bod van Lazio. Het contract van Muriqi in Istanbul loopt voorlopig nog door tot medio 2023. Fenerbahçe versterkte zich eerder al met Caner Erkin, Gökhan Gönül (allebei overgekomen van Besiktas), Mert Hakan Yandas (overgekomen van Sivasspor) en Ismail Yüksek (overgekomen van Gölcükspor). Met Erol Bulut werd er afgelopen week tevens een nieuwe trainer aangesteld bij Fener.