Feyenoord greep mis bij Vitesse-huurling: ‘Ik zag het toen niet zitten’

Loïs Openda wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Club Brugge. Het had echter niet veel gescheeld, of de twintigjarige spits had een halfjaar geleden al de gang gemaakt richting de Eredivisie. Feyenoord wilde Openda in januari op huurbasis overnemen van de Belgische topclub, maar dat zag de jeugdinternational van België op dat moment zelf niet zitten.

“Ik zag een verhuurperiode toen niet zitten. Ik koos ervoor bij Club Brugge te blijven en voor mijn kansen te gaan”, zegt Openda in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord was een halfjaar geleden nadrukkelijk op zoek naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen en uiteindelijk werd die vacature vervuld met het binnenhalen van Robert Bozeník, die werd overgenomen van MSK Zilina.

Mede door het uitbreken van de coronacrisis speelde Openda in de tweede seizoenshelft slechts vier competitiewedstrijden voor Club Brugge. “Ik kan op alle vlakken nog beter worden. Maar uiteindelijk is goals maken de belangrijkste taak van een spits. Dat is dus mijn doel, veel scoren”, geeft de jonge spits te kennen. Openda, die door Club Brugge op vijftienjarige leeftijd werd overgenomen van Standard Luik, heeft bij de kampioen van België nog een contract tot medio 2023.

Openda wijst Didier Drogba, de Ivoriaanse oud-spits van onder meer Olympique Marseille, Chelsea en Galatasaray, aan als zijn grote voorbeeld. “Ik heb hem altijd bewonderd. Bij Chelsea was hij de beste spits van de wereld. Het is mijn droom hem ooit nog te ontmoeten. Neymar en Zlatan vind ik ook geweldig. Zlatan straalt op zijn 38ste nog uit: I'm the boss, ik ben de beste. Schitterend. Zo wil ik ook zijn.”