Henk de Jong nam op speciale en symbolische wijze afscheid van vorig seizoen

SC Cambuur is bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin de formatie van trainer Henk de Jong opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. Ondanks een afgetekende voorsprong promoveerde de club uit Leeuwarden na het afgelopen afgebroken seizoen niet naar de Eredivisie. De Jong benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij het vorige seizoen heeft afgesloten, maar dat hij zijn woorden over de ‘grootste schande ooit’ niet terugneemt.

De Jong benadrukt dat de stemming bij Cambuur momenteel ‘neus vooruit’ is. De oefenmeester verscheurde voor zijn ogen symbolisch een flyer met de slogan ‘de grootste schande ooit’. “Weet je wat het is? De buitenwereld wil ons graag opnieuw tot dé titelfavoriet bombarderen, en dat begrijp ik op basis van ons uitstekende vorig seizoen ook best. Alleen: voor een club met de vijfde, zesde begroting van de Eerste Divisie is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.”

“Geloof mij: De Graafschap, NEC of NAC hebben een dikkere portemonnee dan Cambuur. Dat heb ik mijn jongens aan willen geven met het verscheuren van die flyer. Zo van: de aandacht moet op komend seizoen liggen, niet op het vorige. Het wordt moeilijk genoeg voor ons”, vervolgt De Jong. Hij krijgt de vraag of hij milder is gaan aankijken tegen de ‘grootste schande ooit’. “Nee. Ik neem er geen woord van terug. Ik vind nog steeds dat Cambuur nu in de Eredivisie had horen te spelen. Het is alleen niet iets waar ik invloed op heb.”

“Wat ik wél hoop is dat de KNVB ervan geleerd heeft. Dat ze in de toekomst anders met dit soort problematiek omgaan. In het belang van het gehele voetbal”, benadrukt de trainer van Cambuur. Hij constateert dat het niet ondenkbaar is dat komend seizoen ook niet uitgespeeld kan worden vanwege het coronavirus. De Jong waarschuwt dat het voetbal failliet is als er nog een seizoen zonder eindstanden in de Ere- en Eerste Divisie plaatsvindt. “De competities móeten straks een eindstand kennen, ook wanneer een competitie niet is uitgespeeld. Dan geef je sponsors en supporters in elk geval het gevoel dat ze niet voor niets zoveel geld in hun club staken.”