Van Hooijdonk maakt zich zorgen om De Ligt: ‘Dan is het klaar’

De strijd om de Champions League wordt vrijdagavond hervat met de returns van de achtste finales die nog afgewerkt moeten worden. Manchester City en Real Madrid staan tegenover elkaar, terwijl er met Juventus - Olympique Lyon tevens een ontmoeting tussen Matthijs de Ligt en Memphis Depay op het programma staat. Pierre van Hooijdonk geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat hij zich zorgen maakt over de schouderblessure waarmee de twintigjarige verdediger al een tijdje kampt.

“Die schouderblessure van De Ligt ziet er ernstig uit. Als hij erop valt, is het klaar. Dat is toch wel cruciaal”, zegt Van Hooijdonk. De Ligt moet aan het einde van het seizoen geopereerd worden aan de schouder die al een aantal keer uit de kom schoot en kreeg de laatste twee competitiewedstrijden, waarin er voor Juventus niks meer op het spel stond, rust van trainer Maurizio Sarri. Ronald de Boer noemt De Ligt ‘een heel stabiele persoonlijkheid’. “Ik ben ervan onder de indruk hoe hij zich heeft ontwikkeld in Italië, na de eerdere twijfels die er waren.”

Voorbeschouwing Champions League: ‘Ik gun Memphis dat hij Juventus eruit knikkert’

“Van Memphis moeten we maar gewoon blij zijn dat hij al op het veld staat na zijn kruisbandblessure. En Matthijs is in topvorm. Die is zo stabiel”, gaat de oud-international en analist verder. De Boer voorspelt dat het Barcelona van Frenkie de Jong het echter lastig krijgt in de eindfase van de Champions League, waarin de Catalanen eerst met Napoli moeten afrekenen om de kwartfinale te bereiken. “Frenkie de Jong komt toch in een moeilijk draaiend elftal terecht. Ik ben gek van Barcelona, maar ze hebben het heel moeilijk de laatste tijd. Het is voorspelbaar, ik vind ze absoluut geen favoriet om de titel te winnen.”

“Als Messi ineens in grote vorm blijkt te zijn, kan Barcelona toch zomaar weer heel goed. Maar is hij in de vorm van de laatste tijd, dan helpt ook hij Barcelona niet verder”, reageert Van Hooijdonk. De oud-spits van onder meer Feyenoord en Fenerbahçe stelt dat ploegen niet meer boven zichzelf kunnen uitstijgen door de eigen supporters. “Nu dat helemaal wegvalt, krijg je toch een andere dynamiek in de stadions."