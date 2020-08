Derksen verklaart opvallend gebaar: ‘Om die mensen de mond te snoeren’

Johan Derksen schuift op 11 september 'met frisse tegenzin' weer aan bij Veronica Inside. De veelbesproken analist erkent in gesprek met RTV Rijnmond dat er 'iets geknakt' is sinds de controverse over de thema-uitzending van het praatprogramma over racisme. Toch heeft hij naar eigen inzicht weinig keus: Talpa-voorman John de Mol heeft Derksen en tafelgenoot René van der Gijp erop gewezen dat ze hun contract uit te dienen hebben.

Derksen herhaalt de aantijging dat presentator Wilfred Genee 'het format van een authentiek programma heeft opgeblazen'. Volgens de televisiepersoonlijkheid speelde Genee 'heel hypocriet de politiek correcte verslaggever'. "Kijk, het programma gaat weer lopen als een trein, want als wij weer bij elkaar zitten is de chemie er", voorspelt Derksen. "Maar of het weer écht zo wordt als het was, weet ik niet. Ik hoop het. We moeten nog twee jaar. John de Mol accepteert geen contractbreuk. Ik kan geen kant op."

Het is volgens Derksen belangrijk dat de kijker niet de dupe wordt van de controverse. Hij zegt van plan te zijn om nog steeds zijn ongezouten mening te uiten in het programma. "Ik moet helemaal uit Drenthe naar Hilversum rijden. Dan ga ik niet met de handrem er op praten", maakt hij duidelijk. Hoewel Derksen zijn contract honoreert, gaat hij aanzienlijk minder verdienen. Komend jaar schenkt hij 300.000 euro, de helft van zijn salaris, aan een hondenpersion in Almere en aan Casper van Eijck, onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker.

Normaliter is Derksen kritisch op bekende Nederlanders die koketteren met hun acties voor goede doelen. Hij benadrukt echter dat hij zelf niet heeft verkondigd de helft van zijn honorarium te gaan doneren. "Dat was een initiatief van mijn vrouw en voor ik het wist stond het al in het Algemeen Dagblad. Toen bekend werd dat we doorgingen, werd ik ongeloofwaardig en neergezet als een zakkenvuller. Om die mensen de mond te snoeren geef ik vijftig procent van m'n gage weg. Dan kunnen ze mij karakterloos vinden, maar ik ben in elk geval geen zakkenvuller meer."