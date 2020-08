Wolverhampton Wanderers zwoegend verder; einde verhaal voor Bas Dost

FC Basel en Wolverhampton Wanderers hebben zich als laatste twee clubs geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Zwitsers waren na een 0-3 zege op Eintracht Frankfurt in de heenwedstrijd al nagenoeg zeker van de volgende ronde en wonnen donderdagavond in eigen huis met 1-0. Wolverhampton Wanderers boekte een zwaarbevochte 1-0 zege op Olympiacos, wat na een eerdere 1-1 remise genoeg bleek om door te bekeren.

Wolverhampton Wanderers – Olympiacos 1-0

Wolverhampton zorgde na twee minuten al voor het eerste doelgevaar en kreeg kort daarna al de gouden mogelijkheid om de score te openen: in het zestienmetergebied raakte Olympiacos-doelman Bobby Allain verwikkeld in een strijd om de bal met Daniel Podence, waarna eerstgenoemde een duw in de rug uitdeelde en arbiter Szymon Marciniak naar de penaltystip wees. Raúl Jiménez schoot vanaf elf meter koelbloedig raak in de rechterhoek: 1-0. Hij behield zijn foutloze status vanaf elf meter, met acht benutte strafschoppen in evenzoveel pogingen voor Wolverhampton.

Na een kwartier werd het tweede doelpunt van Jiménez afgekeurd vanwege een vermeende overtreding van Romain Sass die aan het doelpunt voorafging. Aan de overzijde werd na tussenkomst van de VAR en een relatief lange check een treffer van Mady Camara geannuleerd omdat Youssef El-Arabi in de opbouw nipt buitenspel bleek te staan. In de tweede helft golfde het spel op en neer. Er waren kansen aan weerszijden; geen van beide ploegen had een duidelijk overwicht. Uiteindelijk veranderde de stand niet meer ondanks legio dreigende momenten, waardoor Wolverhampton zich mag opmaken voor een treffen met Sevilla op dinsdag.

FC Basel - Eintracht Frankfurt 1-0

De eliminatie van het team van Adi Hütter in Europa komt niet als een verrassing: het eerste duel medio maart, in eigen huis, ging immers met 0-3 verloren. Eintracht Frankfurt slaagde er in het St.-Jakob-Park niet in om deze cijfers weg te poetsen. Ofschoon de bezoekers, met Bas Dost in de basis, hard werkten, kwam men zelden de compacte defensie van FC Basel voorbij. Vlak voor rust kopte Dost net over. De Zwitsers hadden in de eerste 45 minuten zelfs de beste kansen op een openingsgoal, maar Kevin Trapp verleende geen medewerking.

Na rust zocht Eintracht nadrukkelijk naar een doelpunt en had FC Basel het bij vlagen moeilijk. Alle inspanningen en mogelijkheden ten spijt: twee minuten voor het einde kon Fabian Frei dwars door de defensie het doel opzoeken, Trapp omspelen en voor de 1-0 zorgen. Jonathan de Guzman, die een aflopend contract had, stond niet meer tot de beschikking van Hütter. Bij FC Basel kwamen Ricky van Wolfswinkel en Jasper van der Werff in de 66e minuut als invallers binnen de lijnen. In de kwartfinale neemt Basel het op tegen Shakhtar Donetsk.