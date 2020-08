Ajax verwijdert controversiële tweet over vrouw in bikini

Het socialmediateam van Ajax wordt veelvuldig geprezen, maar een tweet van donderdagavond is bij veel gebruikers niet in goede aarde gevallen. Ter ere van 'Throwback Thursday' plaatste Ajax een foto waarop vijf oud-spelers van de club op het strand naar een voorbijlopende dame kijken. Ruim een uur later werd de tweet echter verwijderd door de club. Het bijschrift van Ajax bij de foto leidde tot gemengde reacties van binnen- en buitenlandse volgers.

"Wanneer jij en je vrienden een solid 10/10 tegenkomen", schreef Ajax bij de foto, die in januari 2013 werd genomen in Rio de Janeiro tijdens een trainingskamp in Brazilië. Lasse Schöne, Christian Eriksen, Siem de Jong, Daley Blind en Viktor Fischer lijken gecharmeerd van de vrouw die langsloopt in bikini. Onder de tweet waren veel negatieve reacties te lezen. "Dit is misschien leuk voor een memeaccount, maar dit is het officiële account van de club. Dit soort humor kan mensen tegen het zere been schoppen, dus verwijder het alsjeblieft", schreef een volger.

"Zijn jullie het meisje aan het beoordelen op haar uiterlijk?", "Niet oké boys, jammer dit", "niet mooi om te zien dat een club een staaltje seksisme promoot" en "beetje schaamteloos wel dit, jongens" waren andere reacties die onder de tweet werden geplaatst. Anderzijds waren er ook gebruikers die het opnamen voor Ajax en geen kwaad zagen in de humor. "Het is een grapje, relax. Niemand voelt zich hierdoor beledigd."

De desbetreffende foto werd genomen door Stanley Gontha van fotobureau Pro Shots. In een interview met het Algemeen Dagblad in 2015 schaarde hij de foto tussen zijn favoriete zelfgemaakte foto's. "Toen ik een aantal spelers in het water met een bal zag spelen, wist ik precies wat ik wilde vastleggen. Een welgevormde Braziliaanse (liefst met string) die de spelers langs de branding passeerde. Er kwam van alles langs: verliefde stellen, kreupele bejaarden en gebruinde Romario's. Niet wat ik zocht. En toen was daar het stringetje, ze kwam langzaam rechts mijn beeld inlopen, maar mocht niet midden op de foto staan. Rechts was goed, links was goed, maar niet in het midden. De hele fotoserie van rechts naar links bestaat uit 20 beeldjes en.... pats, alleen nummer 20 was goed. Alle spelers in het water kijken haar na. De foto was een enorme hit op alle voetbalwebsites en haalde zelfs de uitzending van De Wereld Draait Door."