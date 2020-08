‘Tensión en Barcelona’: Arthur keert binnen 24 uur terug

Arthur keert binnen 24 uur terug in Barcelona, zo verzekeren Spaanse media donderdagavond. Het is de bedoeling dat de middenvelder, die aanvankelijk weigerde terug te keren na zijn mini-vakantie in Brazilië, vrijdag overdag weer bij de club binnenstapt, daags voor het weerzien tussen Barcelona en Napoli in de achtste finales van de Champions League. Arthur zou de intentie hebben om tot een akkoord met de clubleiding te komen.

Arthur besloot vorige maand, in afwachting van zijn transfer naar Juventus, in zijn vaderland Brazilië te blijven én deze maand geen Champions League-voetbal met Barcelona te spelen. Arthur liet telefonisch weten dat hij zich oneerlijk voelt behandeld, omdat hij naar verluidt verplicht werd om een transfer naar de Serie A te maken, als onderdeel van de transfer van Miralem Pjanic. De verkapte ruildeal tussen Arthur en Pjanic werd volgens diverse Spaanse media door het bestuur van Barcelona niet geïnitieerd om sportieve redenen, maar om de begroting van dit seizoen sluitend te kunnen krijgen.

Barcelona en Arthur kwamen naar verluidt overeen dat hij tot het einde van de Champions League-deelname bij de club zou blijven en tot de beschikking van Quique Setién zou blijven staan. Zijn relatie met de oefenmeester bereikte echter een dieptepunt; hij kwam sinds de bekendmaking van zijn transfer geen minuut meer binnen de lijnen en het ligt voor de hand dat dát ook niet meer zal gebeuren, zelfs als Barcelona zaterdag een ronde verderkomt. Voorzitter Josep Maria Bartomeu verzekerde recent dat Arthur zelf met het voorstel van Juventus op de proppen kwam en Barcelona niet aan zijn financiële wensen voor een contractverlenging kon voldoen.

Spaanse media gaan uit van tensión en Barcelona, ‘spanningen bij Barcelona’, als Arthur zich weer bij de club meldt. Hij zal eerst een coronatest ondergaan, alvorens hij met het bestuur van Barcelona om de tafel gaat. Arthur wil graag tot een akkoord met de club over het per direct beëindigen van zijn contract komen, daar de Champions League tot uiterlijk 23 augustus duurt. Mochten beide partijen niet tot een vergelijk komen, en dat lijkt inderdaad zeer realistisch, dan zal het bestuur moeten bepalen of Arthur zich bij de selectie van Setién moet voegen of niet. Het ligt voor de hand dat deze beslissing na zaterdagavond wordt genomen, als het resultaat van het duel tussen Barcelona en Napoli bekend is.

Het laatste optreden van Arthur was een invalbeurt van vier minuten tegen Celta de Vigo (2-2) op 27 juni. De houding van Arthur, die eerder al geeuwend werd gefotografeerd op de reservebank, werd door Barcelona ook niet begrepen omdat Pjanic zich ondertussen wél volledig blijft inzetten voor Juventus. De Italiaanse topclub speelt vrijdagavond zijn achtste finale-wedstrijd tegen Olympique Lyon.