‘Ajax wil hooguit tien miljoen euro voor oude bekende betalen’

Een terugkeer van Jasper Cillessen bij Ajax is volgens media in Spanje een realistisch scenario. De doelman van Valencia staat volgens Sport positief tegenover een rentree bij Ajax, dat zich wil voorbereiden op een mogelijk vertrek van André Onana uit de Johan Cruijff ArenA. Het regionale Superdeporte uit Valencia schrijft op zijn beurt dat Ajax serieuze belangstelling heeft en in contact staat met Cillessen en diens management.

Beide kranten stellen dat Ajax bereid is om aan de salariswensen van Cillessen te voldoen, maar men is niet van zins om de hoofdprijs voor de terugkeer van de Oranje-international te betalen. De doelman wordt in april 32 jaar en dus zal Ajax in principe niks meer van de investering in zijn terugkeer terugzien. De Amsterdamse club zou bereid zijn om tot een bedrag van tien miljoen euro voor Cillessen te gaan.

Dat bedrag is ver verwijderd van de taxatie van Barcelona een jaar geleden, 35 miljoen euro. Cillessen maakte destijds de overstap naar Valencia, dat op zijn beurt Neto onder dezelfde transfervoorwaarden naar het Camp Nou liet gaan. Hoewel Cillessen dit seizoen tot dertig officiële duels voor los Che kwam, genoot hij nimmer het volste vertrouwen van de trainers die voor de selectie stonden.

Javi Gracia, die vanaf komend seizoen voor de selectie staat, zou overwegen om Jaume Domènech als eerste doelman aan te wijzen en dat zou voor Cillessen funest zijn met oog op het EK van volgend jaar zomer. Valencia wordt overigens al geruime tijd met de huur van Kepa Arrizabalaga voor twee seizoenen in verband gebracht. De mogelijke overgang van de doelman naar Mestalla staat of valt waarschijnlijk met een transfer van Onana naar Stamford Bridge.