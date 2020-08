Sevilla elimineert AS Roma; fan bepaalt sterfdatum van Björn Kuipers

Sevilla heeft zich donderdagavond ten koste van AS Roma voor de kwartfinale van de Europa League geplaatst. Het team van trainer Julen Lopetegui sloeg in de eerste helft in de MSV Arena in Duisburg tweemaal toe en de 2-0 overwinning was meteen doorslaggevend, daar het heenduel in maart vanwege de coronacrisis nooit werd gespeeld. Sevilla speelt tegen de winnaar van het duel tussen Olympiacos en Wolverhampton Wanderers.

Niet Luuk de Jong maar Youssef En-Nesyri kreeg de voorkeur van Lopetegui in de basiself en dat pakte goed uit. Sevilla speelde een uitstekende eerste helft: Ever Banega bepaalde het ritme van de wedstrijd, terwijl Jesús Navas en Sergio Reguilón bij vlagen ongrijpbaar waren. Laatstgenoemde opende na twintig minuten op sublieme wijze de score. De linkspoot controleerde een lange bal met de borst, rukte op, liet twee tegenstander zijn hielen zien en schoot het leer diagonaal achter Pau López: 1-0.

Someone, maybe a Roma fan angry for his decision in Sevilla-Roma, has put tomorrow as death date of Sevilla-Roma ref Dutch Björn Kuipers on his Wikipedia page biography pic.twitter.com/RtDLLCB432 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 6, 2020

De voorsprong van Sevilla was verdiend te noemen, daar López in de openingsfase net zijn vingers tegen een ferm schot van Lucas Ocampos kon zetten en een inzet van Jules Koundé niet veel later tegen het aluminium ging. Op slag van rust kreeg AS Roma, dat amper in het spel voorkwam, een tweede treffer om de oren. Sevilla zette goed druk en sloeg vervolgens in de counter genadeloos toe: Ocampos drong het strafschopgebied binnen, behield het overzicht en stelde En-Nesyri in staat om de bal in het lege doel te werken.

Sevilla koos ervoor om na rust het voet van het gaspedaal te halen en de wedstrijd te controleren, al bleef Ocampos voortdurend voor gevaar zorgen en werd een doelpunt van Koundé door de VAR wegens buitenspel afgekeurd. AS Roma, waar Justin Kluivert niet binnen de lijnen kwam, hoopte op een ingeving van Edin Dzeko, maar ondanks zijn inspanningen én een goede doelpoging uit de draai verscheen de aansluitingstreffer niet op het scorebord.

In de slotminuten ging een vrije trap van Banega nog tegen de lat. Niet veel later nam De Jong de plaats van En-Nesyri in. Nog later in de extra tijd kreeg Gianluca Mancini een directe rode kaart vanwege een elleboogstoot jegens De Jong. Hij kreeg eerst een gele prent, maar de VAR adviseerde een rode kaart te trekken.

Een enkele fan van AS Roma kon het optreden van Björn Kuipers in Duisburg naar alle waarschijnlijkheid niet waarderen. Op de Italiaanse Wikipedia-pagina van de scheidsrechter werd 7 augustus als sterfdatum toegevoegd. De Nederlander viel amper op discutabele beslissingen te betrappen, al wilden de spelers van AS Roma in de 35e minuut een penalty na een duel tussen Dzeko en Diego Carlos.