Leverkusen domineert en staat voor fraai affiche in Europa League

Bayer Leverkusen heeft zich eenvoudig gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van Peter Bosz won op 12 maart al met 1-3 van Rangers FC en boekte donderdagavond ook in de return een overwinning, in een wedstrijd die werd geleid door Danny Makkelie: 1-0. Leverkusen was het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam achterin zelden in de problemen. Op maandag staat de kwartfinale tegen Internazionale op het programma op neutraal terrein in Düsseldorf.

Peter Bosz stelde zes spelers op die 147 dagen geleden geen basisplaats hadden in Schotland, onder wie Daley Sinkgraven. Het Rangers van trainer Steven Gerrard voerde een achterhoedegevecht en maakte niet de indruk dat een comeback in het vat zat. Over het geheel werden de bezoekers in de eerste helft teruggedrongen op de eigen helft. De grootste kansen waren voor de pauze voor Leverkusen en in het bijzonder voor Kai Havertz. Na een kwartier spatte een schot van Havertz uiteen op de bovenkant van de lat; kort daarna schoot hij naast het doel in een één-op-één-situatie met doelman Allan McGregor.

In de eerste helft bleef het 0-0, maar kort na de pauze sloeg Leverkusen toe. Vanuit de middencirkel stiftte Charles Aránguiz de bal over de defensie van Rangers en hij vond Moussa Diaby, die de bal aannam op de borst en McGregor verschalkte met een schot in het dak van het doel. Kort daarna bereidde Kevin Volland een goede kans van Havertz voor, maar opnieuw had de sterspeler van Leverkusen het vizier niet op scherp staan. Leverkusen oogdecomfortabel aan de bal en Rangers kwam met moeite van de eigen helft af. Twitig minuten voor tijd kwamen de bezoekers wel dicht bij een treffer, toen Edmond Tapsoba een kopbal van Connor Goldson voor de lijn weghaalde.

Beide trainers maakten gretig gebruik van hun wisselmogelijkheden: Bosz voerde tussen minuut 68 en 87 al zijn vijf wissels door, terwijl Gerrard al zijn mogelijke ingrepen deed tussen minuut 60 en 77. Het spelbeeld veranderde na de wissels van Rangers enigszins. De bezoekers toonden wat meer aanvallende intenties, al was het maar om een nederlaag te voorkomen. Tot grote kansen leidde het echter niet meer. Vier minuten voor tijd was Havertz na een counter nog dicht bij een goal, toen hij vanuit een lastige hoek het zijnet trof. Voor Makkelie waren er weinig discutabele momenten; op de overwinning van Leverkusen viel niets af te dingen.