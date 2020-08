Zidane verklapt: ‘Bale wil liever niet tegen Manchester City spelen’

Gareth Bale ontbreekt in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor het weerzien met Manchester City in de Champions League, zo werd woensdag bekend. Daags voor het duel in het Etihad Stadium, waar de Spaanse landskampioen een 1-2 achterstand moet zien weg te poetsen, kreeg Zinédine Zidane de nodige vragen over de afwezigheid van de Welshman. Bale is immers niet geblesseerd of geschorst. “Er worden veel dingen gezegd en geschreven. Maar we respecteren de relatie trainer-speler”, benadrukte de oefenmeester van los Merengues.

“We hebben met elkaar gesproken, dat is privé en dat blijft ook zo. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij liever niet tegen Manchester City wilde spelen. De rest van het gesprek blijft tussen ons.” Er lijkt dus iets persoonlijks ten grondslag te liggen aan de absentie van Bale in Engeland. “Ja, maar ik ga je verder niets vertellen”, benadrukt Zidane op de persconferentie. “Nogmaals, het is iets tussen hem en mij.” Spaanse media stellen dat Bale niet mee wilde reizen omdat hij op voorhand wist dat hij geen speeltijd zal krijgen.

“Of Bale mij teleurgesteld heeft? Hij heeft mij niet teleurgesteld en ik ga je niet nieuws vertellen. Dit is nu al de derde vraag over Bale”, verzuchtte Zidane. “Ik heb veel respect voor Bale en al zijn teamgenoten. Dit soort dingen moet binnen de kleedkamer blijven.” De oefenmeester kreeg tot slot de vraag of Bale toekomst heeft bij Real Madrid met Zidane als hoofdtrainer. “Geen idee, hij is nu speler van Real Madrid. Dat verandert niet en dat respecteer ik. Hij wilde liever niet spelen en dat is het enige wat ik kan zeggen. We willen ons concentreren op de wedstrijd van morgen.”

Eden Hazard kampte na het competitieslot van LaLiga met fysieke klachten. “Hij voelt zich nu stukken beter en vol vertrouwen”, reageerde Zidane. “Het klopt dat hij klachten had toen hij elke twee of drie dagen moest spelen, maar nu voelt hij zich goed en hopelijk blijven de problemen achterwege. Of ik het risico met hem ga nemen? Dat zijn dingen tussen de trainer en de spelers. Het belangrijkste is dat we ons allemaal goed voelen we hebben tien dagen om ons op dit duel voor te bereiden.”

Bale, 31 jaar, staat tot dusver dit seizoen op slechts twintig duels in alle competities. Enerzijds vanwege fysieke redenen, maar anderzijds ontbrak hij ook regelmatig om onduidelijke redenen. Na het winnen van de landstitel werd pas duidelijk dat de chemie tussen Bale en de rest van zijn teamgenoten ver te zoeken is. Hij stapte na de 2-1 zege op Villarreal wel het veld op om het kampioensfeestje mee te vieren, maar hij stond er ongemakkelijk bij tijdens de feestvreugde.