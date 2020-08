Memphis Depay: ‘Matthijs de Ligt en ik zullen morgen geen vrienden zijn’

Juventus en Olympique Lyon strijden vrijdagavond om een toegangsbewijs voor de kwartfinale van de Champions League. Het heenduel eindigde eind februari in 1-0 voor de Fransen en dus moet Juventus per se winnen. Olympique Lyon hoopt dat Memphis Depay een belangrijke rol kan gaan vervullen in het weerzien in Turijn. De aanvaller maakte afgelopen zondag na 229 dagen zijn officiële rentree op het voetbalveld.

Depay deed tachtig minuten mee in de finale van de Coupe de la Ligue tegen Paris Saint-Germain. De landskampioen trok via strafschoppen aan het langste eind en dus is het winnen van de Champions League de enige manier voor Olympique Lyon om ook komend seizoen in Europa te spelen. “Ik heb geprobeerd wedstrijdritme op te doen in de oefenwedstrijden zodat ik alles kan geven tegen Juventus. We moeten ook alles geven om ons te kwalificeren voor de kwartfinale. We speelden goed tegen Paris Saint-Germain dus we hebben vertrouwen.”

Depay kijkt uit naar de duels met landgenoot Matthijs de Ligt, die afgelopen maand de landstitel met Juventus opeiste. In het heenduel was de aanvaller immers nog volop bezig met de revalidatie van zijn zware blessure. “Dit is zijn eerste jaar en hij heeft het geweldig gedaan”, benadrukte de Oranje-international. “Hij heeft zich al een man gemanifesteerd en is meteen kampioen geworden. We zullen morgen geen vrienden zijn, maar dat hoort bij het spel. Ik ben blij hem tegen te komen.”

Depay denkt dat hij met zijn instelling het team kan helpen. “Ik ben 26 dus het is logisch dat ik meer verantwoordelijkheid neem. Mijn teamgenoten leren van mij en ik leer van hen. We zullen teamwork op de mat moeten leggen en alles moeten geven.” Juventus-trainer Maurizio Sarri voorziet ‘een erg lastige’ ontmoeting met Lyon. “Ze hebben diverse spelers die het verschil kunnen maken en vooral de aanwezigheid van Depay is heel belangrijk voor ze.”