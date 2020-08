FC Groningen heeft eindelijk beet: ‘Tot nu toe lukte het ons niet hem te halen’

FC Utrecht en FC Groningen hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Patrick Joosten, zo maken de clubs donderdagavond via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige flankspeler tekent in het Hitachi Capital Mobility Stadion een driejarige overeenkomst.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Joosten. “We hebben Patrick al langer op ons lijstje staan”, vertelt hij op de clubsite van FC Groningen. “Tot nu toe lukte het ons niet hem naar Groningen te halen. We zijn dan ook blij dat we daarin nu wel geslaagd zijn. Patrick is een speler die op meerdere posities in een aanvallende rol uit de voeten kan.”

"Hij is snel, kan iets creëren en een goal maken. Precies wat we goed kunnen gebruiken als aanvulling op onze bestaande selectie", vervolgt Fledderus. "Daarnaast heeft Patrick al de nodige ervaring in het betaald voetbal en dat is met het oog op de jonge groep die we hebben een fijn aspect. Wij denken bovendien dat Patrick zich nog verder kan ontwikkelen en daaraan gaan we samen werken.”

Joosten vertrok in de zomer van 2015 naar FC Utrecht, nadat hij zijn jeugdopleiding in zijn geboortestad Nijmegen bij NEC had genoten. Via de beloftenploeg van de Utrechters bereikte Joosten de hoofdmacht in de Domstad, waarvoor hij in totaal 49 officiële duels speelde. Afgelopen seizoen speelde Joosten op huurbasis acht duels namens Sparta Rotterdam en een jaargang eerder kwam Joosten als huurling bij VVV-Venlo tot 32 wedstrijden.

“Patrick heeft in Utrecht diverse stappen gezet in zijn ontwikkeling. Hij kwam hier als jeugdspeler en vertrekt nu als een volwassen voetballer, met onder meer 77 Eredivisie-wedstrijden aan ervaring in zijn bagage", legt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite van FC Utrecht uit. "Hij wil in deze fase van zijn loopbaan een vaste kracht zijn in een team dat uitkomt op het hoogste niveau, dat is bij ons helaas de afgelopen seizoenen niet gelukt. Na twee verhuurperiodes heeft Patrick aangegeven structureel een andere weg in te willen gaan."