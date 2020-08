Veltman: ‘Ik heb me wel even afgevraagd of ik er niet mee moest kappen’

Joël Veltman liep in april 2018 een zware knieblessure op, die hem uiteindelijk negen maanden aan de kant hield. In een interview met Helden Magazine vertelt de 28-jarige verdediger, die Ajax onlangs verruilde voor Brighton & Hove Albion, dat de revalidatieperiode in mentaal opzicht hem erg zwaar viel. Veltman bekent zelfs dat het einde van zijn carrière even door zijn hoofd is geschoten.

“Je ziet me weinig huilen, maar toen heb ik wel wat tranen gelaten. Bij die blessure zakte de moed me in de schoenen”, verwijst Veltman naar de kruisbandblessure van bijna twee jaar geleden. “In de A1 had ik de kruisband van mijn andere knie al gescheurd. Jeetje, moet ik weer zo’n traject in, dacht ik. Het was nog maar een paar wedstrijden tot het einde van het seizoen en ik wilde graag een transfer maken, dat had ik ook niet onder stoelen of banken geschoven. Dat ging dus niet door. Ik heb me wel even afgevraagd of ik er niet mee moest kappen.”

“Die gedachte schoot weleens door mijn hoofd. Ik ging twijfelen. Kan ik zo’n herstelperiode weer aan? Misschien is het niveau straks veel te hoog na mijn herstel. Die eerste twee maanden waren mentaal heel zwaar”, gaat de verdediger verder. Hij liep de kruisbandblessure in april 2018 op en kon in januari 2019 weer zijn rentree maken. Veltman bekent dat hij in de eerste weken na zijn terugkeer op het trainingsveld flink moest aanpoten. “Voorheen kon ik met een beetje spelinzicht de bal nog onderscheppen, nou, dat ging toen niet. Ik moest meteen volle bak. Ook de wisselspelers liftten mee op het hoge niveau van de rest. Ik dacht die eerste trainingen: ben ik nou zo slecht geworden of zij zo goed?”

Veltman was tijdig hersteld voor de imposante Champions League-campagne van Ajax en stond binnen de lijnen tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. “Ik heb hem nooit meer teruggekeken”, zegt Veltman over de halve finale tegen Tottenham Hotspur, waarin Ajax door een 2-3 nederlaag de eindstrijd misliep. “Ondanks de nare nasmaak van die wedstrijd, kijk ik met een positief gevoel terug op dat seizoen. Ik was teruggekomen na een heftige blessure en dat ik die wedstrijd, de beker en de landstitel mocht meemaken, daar ben ik heel dankbaar voor.”