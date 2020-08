Fenerbahçe pikt 53-voudig international gratis op na vertrek bij stadgenoot

Caner Erkin keert terug bij Fenerbahçe, zo maakt de Turkse topclub via de officiële kanalen bekend. De 31-jarige vleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Erkin komt transfervrij over van stadgenoot Besiktas, waar zijn verbintenis onlangs na vier jaar afliep, en speelde eerder ook voor Maniaspor, CSKA Moskou, Galatasaray en Internazionale.

Erkin is geen onbekende bij Fenerbahçe, want hij speelde tussen 2010 en 2016 al in het Sükrü Saracoglu Stadion. Na 213 wedstrijden voor Fener te hebben gespeeld, koos de 53-voudig Turks international voor een vertrek naar Internazionale. Erkin werkte in Milaan kort samen met Frank de Boer en leverde later forse kritiek op de Nederlandse oefenmeester. De vleugelverdediger verliet Internazionale na één seizoen alweer om terug te keren naar Turkije, waar hij in eerste instantie op huurbasis aan de slag ging bij Besiktas.

Besiktas nam hem een jaar later voor 750.000 euro definitief over van Internazionale en namens de Zwarte Adelaars kwam Erkin tot 122 optredens. In het afgelopen seizoen was hij over het algemeen basisspeler in het elftal van trainer Sergen Yalcin en met maar liefst elf assist in de Süper Lig wist hij zich te onderscheiden. Na het verlopen van zijn contract heeft Erkin nu dus gekozen voor een terugkeer naar Fenerbahçe, waar hij na Mert Hakan Yandas (overgekomen van Sivasspor), Gökhan Gönül (overgekomen van Besiktas) en Ismail Yüksek (overgekomen van Gölcükspor) de vierde zomerse aanwinst is.