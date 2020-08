Jeugdinternational uit generatie van Van de Beek en De Jong terug in Nederland

Na een afwezigheid van een halfjaar is Karim Loukili terug op de Nederlandse velden. De 23-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder kwam in januari van dit jaar bij het Duitse 1.FC Phönix Lübeck terecht, maar had zijn zinnen deze zomer gezet op een terugkeer naar Nederland. Helmond Sport biedt Loukili nu zijn gewenste kans in de Keuken Kampioen Divisie en hij is vastberaden om die kans met beide handen aan te grijpen om door te kunnen groeien richting de Eredivisie.

Door Chris Meijer

Ondanks dat Loukili bij Phönix Lubeck een goed contract had, in een mooi huis aan het strand woonde en de ambitieuze club volgend seizoen een treetje hoger in de Regionalliga Nord actief is, had hij voor het komende seizoen een duidelijk doel voor ogen: eindelijk écht doorbreken op de Nederlandse velden. Niet lang geleden stonden de Nederlandse clubs nog voor Loukili in de rij, toen hij als uiterst talentvolle jeugdinternational deel uitmaakte van een generatie met onder meer Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Steven Bergwijn. Dat was deze zomer een ietwat ander verhaal. Loukili verdween na buitenlandse avonturen in Marokko (CR Al Hoceima) en Duitsland (Phönix Lubeck) vrijwel volledig van de radar voor de Nederlandse clubs.

Wil Boessen was Loukili echter niet vergeten. De 56-jarige trainer van Helmond Sport had Loukili vorig seizoen zien spelen in Jong Sparta Rotterdam en besloot contact te zoeken. “Er waren een aantal clubs in de Keuken Kampioen Divisie waar ik kon meetrainen. Maar dat de trainer me al kende, gaf me een beter gevoel. Hij wilde wel zien hoe ik ervoor stond qua fitheid. Ik heb tweeënhalve week meegedraaid en laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn voor Helmond Sport. Tijdens de coronacrisis heb ik goed doorgetraind, dus ik kwam fit aan en ik heb mijn kwaliteiten laten zien. Ze waren redelijk snel overtuigd en hebben me een contract aangeboden. Ik zat op een dergelijke kans te wachten, want ik wist dat ik die met beide handen zou kunnen grijpen”, vertelt Loukili aan Voetbalzone.

‘Bij Van de Beek en Frenkie ging het sneller, bij mij gaat het wat moeizamer'

Loukili speelde mee in de oefenwedstrijden tegen MVV Maastricht (0-1 zege) en De Graafschap (3-1 nederlaag) en maakte daarin dusdanig veel indruk, dat nog een andere Keuken Kampioen Divisie-club zich bij hem meldde. “Uiteindelijk had ik bij Helmond Sport het beste gevoel, ook vanwege het vertrouwen van de trainer”, geeft de voormalig jeugdinternational te kennen. Loukili heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. “De volgende stap in mijn carrière wilde ik in Nederland maken, ik wilde zo graag aan de bak om het weer te laten zien. Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar in Nederland, want eigenlijk wacht ik nog op mijn definitieve doorbraak en dat wil ik via deze stap voor elkaar krijgen.”

“De stap naar de Eredivisie is momenteel het grootste doel, na een of twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Bij FC Utrecht was ik er dicht bij, door blessures heb ik vertraging opgelopen”, verwijst Loukili naar het moment dat hij een gebroken enkel opliep toen zijn doorbraak in de hoofdmacht van FC Utrecht aanstaande leek. Na een seizoen voor Jong Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie te hebben gespeeld, een faliekant mislukt avontuur bij CR Al Hoceima, een periode in het beloftenteam van Sparta Rotterdam en een kortstondig dienstverband bij Phönix Lubeck is hij dus nu bij Helmond Sport terechtgekomen. “Ik wil het komende jaar gewoon belangrijk zijn voor Helmond Sport, ik moet vlieguren maken. Dan hoop ik dat ik mijn rendement omhoog kan halen en dan mik op een vervolgstap naar een Eredivisie-club. Dat is mijn eerste doel, daarna komt het buitenland pas weer.”