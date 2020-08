Arne Slot deelt forse tegenvaller in aanloop naar Champions League-voorronde

Het is nog hoogst onzeker of AZ-trainer Arne Slot in de eerste kwalificatiewedstrijden voor de Champions League een beroep kan doen op Calvin Stengs. De 21-jarige aanvaller traint voorlopig nog apart van de groep en de oefenmeester verwacht hem op korte termijn nog niet terug. AZ begint eind augustus aan de jacht op een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

“Myron Boadu traint alweer mee met de groep. Dat ziet er goed uit en we hopen en verwachten dat hij op zeer korte termijn z'n eerste speelminuten kan gaan maken. Calvin traint nog niet met de groep mee. Dat verwacht ik op korte termijn ook niet”, vertelt Slot in gesprek met NH Sport. Er wordt gevraagd of de voetballiefhebbers zich zorgen moeten maken over de inzetbaarheid van Stengs in de voorrondes van de Champions League.

“Nou, ik denk dat iedere voetballiefhebber Calvin Stengs heel graag ziet spelen. Het is niet zeker of hij de voorrondes van de Champions League gaat halen. Dus als je dat bedoelt met zorgen maken, dan is het inderdaad niet zeker dat hij die wedstrijd gaat halen. Ook omdat het een spierblessure is, dus dan weet je dat je daar voorzichtig mee moet zijn op het moment dat hij weer fit is. Maar de voetballiefhebber gaat komend seizoen zeker weer genieten van Calvin Stengs, daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken”, antwoordt Slot.

AZ treedt op 25 of 26 augustus aan in het zogenaamde league path van de tweede voorronde van de Champions League. De Alkmaarders treffen daarin Besiktas, Rapid Wien of Viktoria Plzen en de tegenstander wordt tijdens de loting op 10 augustus bekendgemaakt. Met nederlagen tegen KRC Genk (0-1), FC Utrecht (1-0) en PEC Zwolle (1-0) verloopt de voorbereiding van AZ op het nieuwe seizoen nog niet heel overtuigend.