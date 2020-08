Guardiola kondigt vertrek aan; Romano dicht Barcelona beste papieren toe

Eric García lijkt voor een tussentijds vertrek bij Manchester City te staan. Manager Josep Guardiola gaf donderdagmiddag in de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Real Madrid van vrijdagavond te kennen dat de centrumverdediger zijn tot 2021 lopende contract niet wenst te verlengen. De keuzeheer van the Citizens verwacht op korte termijn afscheid te nemen van García.

"García wil zijn verbintenis bij Manchester City niet verlengen. Hij ligt nog een jaar vast. Maar er komt zeer waarschijnlijk niet nog een jaar bij. Dat is jammer voor ons. Ik denk dat hij naar een andere club wil vertrekken", laat Guardiola optekenen tijdens de persbijeenkomst in het Etihad Stadium. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano is Barcelona de eerste keuze van García en de goed ingevoerde journalist meldt tevens dat de gesprekken tussen alle betrokken partijen in volle gang zijn.

De pas negentienjarige García is geen onbekende voor Barcelona. De jonge mandekker maakte negen seizoenen lang deel uit van de jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht, voordat hij in 2017 overstapte naar Manchester City. In Engeland bleef een definitieve doorbraak echter uit. Voor de aan Barcelona gelinkte García staat de teller op 22 wedstrijden in het elftal van Guardiola.

Guardiola versterkte zijn verdediging al met Nathan Aké, die voor circa 45 miljoen euro werd overgenomen van Bournemouth. Sky Sports wist donderdag te melden dat de Spaanse manager nog niet klaar is op de transfermarkt. Op het wensenlijstje van Guardiola prijkt naar verluidt ook de naam van Napoli-stopper Kalidou Koulibaly.