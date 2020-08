Broertje van Dennis Johnsen (20) staat voor stageperiode bij Feyenoord

Mikael Tørset Johnsen staat voor een proefperiode in Nederland, zo weet het Noorse medium Nidaros te melden. Volgens Johan Sjøbakk Lund, die als journalist voor het Noorse persbureau NTB werkt, krijgt de twintigjarige aanvallende middenvelder de mogelijkheid om zich bij Feyenoord Onder-21 in de kijker te spelen. Johnsen is het jongere broertje van Ajax-aanvaller Dennis Johnsen.

Johnsen is een goede bekende van Rini Coolen, die sinds deze zomer werkzaam is als trainer bij Feyenoord Onder-21. De 53-jarige oefenmeester werkte tussen 2018 en 2020 voor Rosenborg BK, waar hij de functies van hoofd jeugdopleidingen en hoofdtrainer bekleedde. In die hoedanigheid maakte Coolen kennis met Johnsen, die sinds 2014 in de jeugdopleiding van Rosenborg speelt nadat hij werd overgenomen van Tiller IL.

De aanvallende middenvelder maakte een klein jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van de Noorse topclub en speelde voorlopig zes officiële wedstrijden in het eerste elftal van Rosenborg. In het huidige Eliteserien-seizoen, dat in juni begon, speelde Johnsen voorlopig nog geen minuut en moet hij het stellen met optredens in het tweede elftal. Er wordt nu gemeld dat de voormalig international van Noorwegen Onder-19 zich komend weekend op Varkenoord gaat melden voor een proefperiode bij Feyenoord.

Het is onduidelijk of er eventueel een transfersom op tafel moet komen, maar Johnsen heeft bij Rosenborg in ieder geval nog een contract tot het einde van 2021. De aanvallende middenvelder is de jongere broer van Dennis Johnsen, die sinds 2015 in Nederland speelt. De oudste telg van de gebroeders Johnsen werd door sc Heerenveen vijf jaar geleden overgenomen van Rosenborg, maakte twee jaar later de overstap naar Ajax en werd afgelopen seizoen verhuurd aan PEC Zwolle.