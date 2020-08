'Forse sneer naar Stekelenburg: 'Klinkt lullig, maar de lat moet hoog liggen'

Kevin Ratcliffe veegt de vloer aan met het transferbeleid van Everton, de club die hij jarenlang diende als speler. De voormalig centrale verdediger van the Toffees, kampioen met de club in 1985 en 1987, richt zijn pijlen onder meer op de deze zomer naar Ajax vertrokken Maarten Stekelenburg. Ratcliffe hoopt vurig dat Director of Football voor betere tijden zorgt op Goodison Park.

De oud-stopper van Everton neemt Jordan Pickford als voorbeeld. De doelman heeft een behoorlijk wisselvallig seizoen achter de rug, al is dat volgens Ratcliffe makkelijk te verklaren. "Kijk eens naar zijn concurrentie: die is echt niet best", verzucht hij in gesprek met de BBC. "De mensen met wie hij traint, maken hem niet bepaald beter. En dat zou eigenlijk wel moeten. Maarten Stekelenburg, Jonas Lössl, João Virgínia: ik zou niet één van die spelers op regelmatige basis onder de lat willen hebben bij Everton. Dat klinkt lullig, maar de lat moet hoog liggen." Stekelenburg wist bij Everton nooit een vaste plaats af te dwingen en verliet de club met slechts 26 duels achter zijn naam staan.

Everton sloot het afgelopen seizoen af met een teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League, ondanks de torenhoge ambities van de steenrijke eigenaar Farhad Moshiri, die de Engelse top wil uitdagen. Manager Carlo Ancelotti wacht dan ook een loodzware klus, zo oordeelt Ratcliffe. "In het verleden werkte hij bij clubs waar de gaten gedicht waren en hij met louter geweldige spelers kon werken. Maar hij zit nu bij een club met enorme gaten en geen grote spelers. De club gaat duidelijk door een transformatie heen."

Volgens Ratcliffe is er ook een belangrijke taak weggelegd voor Brands op het gebied van spelersbeleid. "Iemand als Gylfi Sigurdsson… Die werd gekocht als nummer tien, terwijl Wayne Rooney en Davy Klaassen ook al rondliepen bij Everton. Wat was dáár het idee dan achter? Dat beleid moet echt anders", aldus de verdediger van weleer, die de Nederlandse directeur alle succes van de wereld wenst. "Want de grootste uitdaging is om een deel van al dat weggegooide transfergeld terug te verdienen."