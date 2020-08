Lampard verrast en neemt Maatsen mee naar uitduel met Bayern München

Ian Maatsen is door manager Frank Lampard opgenomen in de selectie van Chelsea voor de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München van aanstaande zaterdag. Beide clubs treffen elkaar in de returnwedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal. The Blues staan voor de haast onmogelijke opgave om in de Allianz Arena de 0-3 nederlaag van enkele maanden geleden weg te poetsen.

Maatsen, sinds 2018 verbonden aan Chelsea, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea, in de EFL Cup-wedstrijd tegen het bescheiden Grimsby Town (7-1 overwinning). Lampard gunde hem destijds 24 minuten speeltijd als invaller. De linksbenige vleugelverdediger uit Nederland moest het de afgelopen twee seizoenen voornamelijk doen met optredens in verschillende jeugdelftallen van de Londense club.

De voormalig jeugdspeler van Feyenoord, PSV en Sparta Rotterdam is niet de enige jeugdspeler die door Lampard wordt meegenomen naar München. Ook Henry Lawrence, Lewis Bates, Dynel Simeu en Armando Broja mogen hopen op speeltijd in de tweede confrontatie met de kampioen van Duitsland. De returnwedstrijd in München begint zaterdag om 21.00 uur. In de kwartfinale wacht voor een van de twee ploegen een confrontatie met Barcelona of Napoli.