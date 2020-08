Ajax zet internationale ambities kracht bij en presenteert Butler

David Butler is vanaf het nieuwe seizoen het internationale gezicht van de mediakanalen van Ajax. De 29-jarige Amerikaan, alias 'David the host', zal ook te zien zijn in het nieuwe Ajax-programma op Ziggo Sport. Met het aantrekken van Butler zet Ajax een volgende stap in het vergroten van het internationale bereik van de eigen mediakanalen, zo meldt men.

Het besluit sluit volgens de Amsterdammers aan bij de internationale ambities van de club en het feit dat ruim driekwart van de volgers op social media platformen uit het buitenland komt. Om die reden is de voertaal op de meeste Ajax-kanalen al geruime tijd Engels. Ajax benadrukt dat men daarnaast ook gewoon Nederlandstalige content blijft maken.

Butler, die overkomt van het platform 433, zal naast andere clubactiviteiten, zoals Ajax eSports, ook te horen zijn in de Official Ajax Podcast, die vanaf half september volledig Engelstalig wordt. Daarmee beantwoordt Ajax aan het groeiende aantal internationale fans, die op deze manier ook de podcast kunnen volgen. Dit was al langer het geval op de social media kanalen, website en YouTube waar content in het Engels of met ondertiteling wordt aangeboden.

Ajax is in de afgelopen jaren tal van internationale mediapartnerships aangegaan om het internationale bereik te vergroten. De club deed dit al langer in Azië en inmiddels ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten (ESPN, Bleacher Report), Zuid-Amerika (DAZN), het Midden-Oosten en andere continenten. Het gaat hierbij om zowel de distributie van losse items als volledige wekelijkse TV-uitzendingen (Ajax TV International).