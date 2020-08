‘Woedende en ’verraden‘ Arsenal-spelers eisen opheldering van clubleiding’

De beslissing van het Arsenal-bestuur om 55 medewerkers te ontslaan valt erg slecht bij de spelersgroep van manager Mikel Arteta, zo verzekert The Athletic. De clubleiding nam de ingrijpende maatregel vanwege de problemen die de coronacrisis met zich meebrengen in financieel opzicht. De spelers van de FA Cup-winnaar voelen zich ‘verraden’, zo klinkt het.

Volgens bovengenoemd medium heeft de woede bij the Gunners voornamelijk te maken met de afspraken die enkele maanden geleden zijn gemaakt in het Emirates Stadium. Spelers en trainers gingen destijds akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van 12,5 procent in de maanden zonder voetbal. Hierdoor zouden er geen medewerkers van Arsenal ontslagen hoeven te worden, een belofte die woensdag echter werd gebroken door de beleidsbepalers. The Athletic weet te melden dat er binnenkort een pittig gesprek volgt met het bestuur van de Londense club.

Arsenal oogst veel kritiek met ‘schandelijke’ ontslaggolf

In het persbericht van woensdag benadrukt de Arsenal-leiding echter dat de vele ontslagen onvermijdelijk waren geworden, mede vanwege de sombere vooruitzichten op het gebied van inkomsten. Men wil blijven investeren in het eerste elftal en daarnaast is ook de situatie rondom Pierre-Emerick Aubameyang van cruciaal belang voor Arsenal, dat het tot 2021 lopende contract van de topschutter dolgraag wil openbreken en verlengen. Volgens de Daily Mail strijkt de trefzekere spits met de nieuwe driejarige deal in totaal 43,5 miljoen euro op.

Arsenal is naast de contractverlenging van Aubameyang druk bezig met het binnenhalen van Willian. Volgens ESPN ligt voor de van Chelsea afkomstige middenvelder een driejarig contract klaar in Noord-Londen, met een weeksalaris van ruim 100.000 euro. De Braziliaan wil zijn aflopende verbintenis bij the Blues met drie seizoenen verlengen, maar Chelsea gaat niet verder dan twee jaar. Hierdoor lijkt een vertrek van de routinier onvermijdelijk geworden. Arsenal heeft volgens La Voix du Nord de beste papieren om Gabriel dos Santos Magalhães, beter bekend onder zijn voetbalnaam Gabriel, over te nemen van Lille OSC. De Fransen willen dertig miljoen euro overhouden aan de verkoop van de verdediger.