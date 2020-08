Van der Wiel keert terug in Nederland en traint mee bij RKC

Gregory van der Wiel is voor even terug in Nederland. De vleugelverdediger, die na zijn vertrek bij Toronto FC in 2019 niet meer in actie kwam op profniveau, traint voorlopig mee met RKC Waalwijk, zo meldt de Eredivisie-club donderdagochtend op zijn website. Van der Wiel wordt echter voorlopig niet gebruikt tijdens oefenwedstrijden, zo klinkt het.

Volgens bovengenoemde krant wil de inmiddels 32-jarige Van der Wiel 'het plezier in het voetbal weer terugvinden'. In een reactie op de website van RKC gaat de rechtsback nader in op zijn beslissing om aan te sluiten in Waalwijk. "Het hoofdstuk Betaald Voetbal heb ik nooit afgesloten. Ik ben nog steeds verliefd op het spelletje en wil graag weer dagelijks op professioneel niveau met de bal bezig zijn en met teamgenoten op het veld staan", aldus de routinier. "De motivatie om het maximale eruit te halen is groot, ik heb er zin in."

???? Welkom op het Waalwijkse trainingsveld! ?? Voormalig international Gregory van der Wiel sluit aan bij de selectie en staat vanaf vandaag op het trainingsveld. ?? https://t.co/0jI2wLvK8h — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) August 6, 2020

"De prettige gesprekken met Fred Grim en Mo Allach (technisch directeur RKC, red.) en het goede gevoel bij de club hebben mij doen besluiten bij RKC Waalwijk aan te sluiten. De komende periode zal uitwijzen wat dit mij en RKC Waalwijk gaat brengen. Nu eerst en het belangrijkste voor mij; voetballen", zo besluit Van der Wiel. De vleugelverdediger kwam eerder in zijn loopbaan uit voor achtereenvolgens Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC. Daarnaast staan er 46 interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam.