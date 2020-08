Henk Fraser hakt knoop door en zet handtekening onder deal tot 2022

Henk Fraser blijft Sparta Rotterdam trouw. De Kasteelheren melden donderdagochtend dat het contract van de 54-jarige oefenmeester is opengebroken verlengd tot de zomer van 2022. De oude verbintenis van de coach liep nog een seizoen door. Fraser, die een verleden heeft als speler bij de Rotterdamse club, begint binnenkort aan zijn derde seizoen als hoofdcoach van Sparta.

"De eerste twee seizoenen van Fraser op Het Kasteel waren succesvol", verwijst directeur voetbalzaken Henk van Stee onder meer naar het succesvolle seizoen 2018/19 in de Keuken Kampioen Divisie, toen Sparta als tweede eindigde achter kampioen FC Twente. "Met een promotie in het eerste seizoen en een plaats bovenin het rechterrijtje in het niet afgemaakte Eredivisie-jaar. Voor de continuïteit binnen de club is het goed om nu al duidelijk te maken dat we langer met elkaar doorgaan. Het komende seizoen wordt een mooie uitdaging om met deze staf en selectie onze sportieve doelstelling wederom te gaan bewerkstelligen."

"Ik heb het enorm naar mijn zin op Het Kasteel en het tekent de huidige samenwerking dat we al in zo’n vroeg stadium afspraken met elkaar maken over een contractverlenging voor nóg een extra seizoen", aldus de opgetogen Fraser. "De voorbereiding is inmiddels in volle gang en ik heb vertrouwen in deze spelersgroep om Sparta het aankomende seizoen in de Eredivisie te houden. Van daaruit gaan we dan weer verder werken aan de sportieve groei van de club, daar maak ik graag onderdeel van uit." Sparta begint op 13 september aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Op die dag speelt de formatie van Fraser een uitwedstrijd tegen Ajax.