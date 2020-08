‘Man City aast nog op concurrent voor Aké en drie andere aanwinsten’

Manchester City sloeg in de afgelopen dagen al tweemaal toe op de transfermarkt met de komst van Ferran Torres en Nathan Aké en de club van manager Josep Guardiola lijkt nog lang niet klaar te zijn. Sky Sports weet namelijk te melden dat the Citizens in de aankomende maanden nog vier nieuwe spelers aan hopen te kunnen trekken, waaronder een extra centrale verdediger.

Versterkingen voor de defensie hebben volgens de berichtgeving van de doorgaans goed geïnformeerde sportzender momenteel prioriteit. Voor de posities centraal achterin lijkt Kalidou Koulibaly van Napoli de belangrijkste kandidaat om een transfer te maken naar de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen. Guardiola heeft momenteel de beschikking over onder meer Aymeric Laporte, John Stones, Eric Garcia, Nicolás Otamendi en Aké voor het hart van zijn verdediging.

De komst van een nieuwe linksback staat ook hoog op de to do-lijst, al worden er verder geen specifieke kandidaten genoemd. Benjamin Mendy is doorgaans de eerste keus voor de positie op de linkerflank, maar de Fransman heeft in de afgelopen seizoenen aangetoond zeer blessuregevoelig te zijn. Oleksandr Zinchenko, normaal gesproken een middenvelder, fungeerde daarom als back-up van Mendy. Manchester City heeft ook voormalig PSV’er Angeliño onder contract staan, maar hij lijkt na een verhuurperiode definitief de overgang te maken naar RB Leipzig.

Josep Guardiola heeft een fort gemaakt van het Etihad Stadium

Guardiola is verder op zoek naar vervangers van de inmiddels vertrokken David Silva en van Sergio Agüero, die zijn laatste contractjaar is ingegaan. De eveneens bij Barcelona genoemde Internazionale-spits Lautaro Martínez geldt naar verluidt als de topkandidaat om de aanval van Manchester City te komen versterken. The Athletic meldde woensdag overigens dat de Engelsen ook hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van João Félix. De Portugees maakte vorig jaar voor 126 miljoen euro de gang naar Atlético Madrid, maar heeft een wisselvallig debuutjaar achter de rug.

Manchester City trok vooralsnog 23 miljoen uit voor de komst van de van Valencia overgenomen Torres, een bedrag dat door bonussen nog met 12 miljoen kan oplopen. Bournemouth ontvangt naar verluidt om en nabij de 45 miljoen voor Aké, terwijl er in totaal 10 miljoen werd betaald voor de jonge talenten Yan Couto en Issa Kaboré. Hiertegenover staat tot nu toe het vertrek van Leroy Sané, die voor 45 miljoen de overstap heeft gemaakt naar Bayern München.