AS Roma meldt deal van bijna 600 miljoen euro voor eind augustus

AS Roma komt definitief in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin en zijn Friedkin Group. I Giallorossi maken donderdagochtend via de officiële kanalen bekend dat Friedkin de club overneemt van Jim Pallotta in een deal waar in totaal 591 miljoen euro mee gemoeid zal zijn. De twee partijen hebben tot eind augustus uitgetrokken om de laatste puntjes op de i te zetten.

Met het akkoord komt er een einde aan een periode van tien maanden van onderhandelingen. Friedkin, die rijk werd met onder meer de handel in auto’s, legde in het afgelopen jaar meerdere aanbiedingen neer bij Pallotta. De Italiaanse Amerikaan liet zich in eerste instantie echter niet vermurwen. Vanwege de impact van de coronacrisis, het opnieuw mislopen van Champions League-voetbal en het gemor van aandeelhouders komt er nu toch een einde aan het bewind van Pallotta in Rome.

De miljardair stapte in 2011 in bij Roma met het doel om de club weer terug te brengen aan de Italiaanse en Europese top. Ondanks de verrassende plek in de halve finales van de Champions League in het seizoen 2017/18 werden er onder Pallotta echter geen prijzen gewonnen en zijn bewind leidde ook tot de nodige kritiek onder de achterban. De fans vonden dat de in Boston woonachtige Pallotta te ver van de club afstond en ook over het aankoopbeleid zijn veel vragen gesteld. Clubiconen als Francesco Totti en Daniele De Rossi trokken in de afgelopen jaren bovendien op een geruchtmakende manier de deur van het Stadio Olimpico achter zich dicht.

Door het akkoord met Friedkin komt er nu een einde aan de betrokkenheid van Pallotta bij Roma: “Ik kan tevredenheid mededelen dat wij een akkoord hebben bereikt met de Friedkin Group wat betreft de verkoop van AS Roma”, reageert de scheidend eigenaar. “We hebben vanavond (woensdagavond, red.) de documenten getekend en zullen er in de komende dagen aan werken om het formele en juridische pad af te leggen dat zal leiden tot de overdracht van de club. Dan en Ryan Friedkin hebben in de afgelopen maanden totale toewijding getoond aan het afronden van de deal en het leiden van de club. Ik weet zeker dat zij geweldige toekomstige eigenaren van AS Roma zullen zijn.”