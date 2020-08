‘Je moet kijken waar spelers goed in zijn, Ajax heeft dat bij hem niet gedaan’

Sven Botman rondde eind vorige week zijn overstap naar Lille OSC af en zodoende vertrok de centrale verdediger zonder ooit een wedstrijd in de hoofdmacht te hebben gespeeld bij Ajax. De twintigjarige stopper maakte afgelopen seizoen wel veel indruk op huurbasis bij sc Heerenveen en ook in de jeugd van de Amsterdammers trok hij de aandacht van Henk Spaan. De journalist ziet in Botman een goede verdediger, die echter niet voldeed aan de eisen die Ajax stelt aan zijn centrale verdedigers.

“Nog geen halfjaar geleden sprak ik een scout bij Ajax en die zei dat hij niet kan verdedigen met ruimte in zijn rug. Dat is bij Ajax een soort mantra. Ik zou in Europa bijna geen centrale verdediger weten die wel kan spelen met ruimte in zijn rug. Ik zou alleen Raphaël Varane op kunnen noemen. Aanvallers zijn eenvoudigerwijs nu eenmaal sneller dan verdedigers. Wie je ook opnoemt, met diepteballen zijn ze allemaal kwetsbaar”, stelt Spaan in gesprek met Ajax Showtime. Als voorbeeld wijst hij naar Daley Blind, die ook weleens kwetsbaar is bij lange ballen: “Hij heeft alleen zó veel andere kwaliteiten en dat geldt voor Botman ook. Zo is Blind erg goed in het positie kiezen en is Botman op zijn beurt meer dan goed in het één-tegen-één-verdedigen.”

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

Spaan vraagt zich dan ook af of Ajax Botman wel op zijn kwaliteiten heeft beoordeeld en de columnist stelt dat spelers niet te ‘dogmatisch’ benaderd moeten worden: “Je moet kijken naar waar ze goed in zijn. Ajax heeft dat bij Botman blijkbaar niet gedaan. Ze namen hem terug en verhoogden zijn contract, maar ik denk met de bedoeling om hem te verkopen. Zo ging de transfersom omhoog.” Botman leek op zijn beurt zelf ook aan te sturen op een vertrek, aangezien hij met Blind een sterke concurrent had voor de positie centraal achterin.

Spaan denkt dat de jonge verdediger met Lille een goede keuze heeft gemaakt en Botman krijgt bij les Dogues naar verwachting de ruimte om zich verder te ontwikkelen. De journalist heeft bovendien een hoge pet op van Luís Campos, die hij de ‘beste technisch directeur van Europa’ noemt. De Portugees was in de tijd dat hij bij AS Monaco werkte verantwoordelijk voor de komst van bijvoorbeeld Fabinho, Bernardo Silva en Thomas Lemar: “Als zo’n man Botman scout, dan zijn de vooruitzichten in ieder geval niet slecht. Hij heeft voor vijf jaar getekend, dat betekent – als het lukt bij Lille – dat over twee jaar het moment daar is om hem te verkopen aan bijvoorbeeld een club uit de Premier League. Ik denk dat dat zijn weg is. Campos koopt immers ook altijd om te verkopen.”