Joël Veltman krijgt bij Brighton mogelijk concurrentie van landgenoot

Jan Paul van Hecke leek een tweetal maanden geleden nog hard op weg naar AS Monaco, maar van een definitieve overstap is het nog niet gekomen voor het talent van NAC Breda. De twintigjarige verdediger zou nu ook naar de Premier League kunnen, aangezien Brighton & Hove Albion volgens het Brabants Dagblad nadrukkelijk geïnteresseerd is in de komst van de jonge stopper.

De regionale krant meldt donderdagochtend dat ‘meerdere goed ingevoerde bronnen’ reppen van de interesse van de Engelse club in Van Hecke. The Seagulls, die vorige week Joël Veltman al overnamen van Ajax, zijn volgens de berichtgeving bereid om aan de vraagprijs van NAC te voldoen. De Parel van het Zuiden heeft een transfersom van ruim twee miljoen euro in gedachten voor Van Hecke. Naast Veltman heeft Brighton voor de posities centraal achterin momenteel ook de beschikking over onder meer Lewis Dunk, Adam Webster, Shane Duffy, Ben White en Dan Burn.

NAC bereikte in een eerder stadium al een akkoord met Monaco over een overstap van de verdediger. Volgens het Brabants Dagblad lijkt deze deal nu echter ‘een zachte dood te sterven’. De jongeling werd eerder ook bij Feyenoord genoemd als potentiële aanwinst, maar de Rotterdammers zijn niet van plan om twee miljoen neer te leggen voor Van Hecke. Met de contractverlenging van Eric Botteghin heeft Feyenoord inmiddels een andere oplossing gevonden.

NAC hoeft verder niet te hopen op de komst van Deroy Duarte, die het niet ziet zitten om in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen. Dion Malone heeft de Bredanaars bovendien voorlopig in de wacht gezet en de transfervrije middenvelder wil in eerste instantie kijken of hij een buitenlands avontuur aan kan gaan: “Die tijd geven we hem”, reageert trainer Maurice Steijn. “Mocht hij over één tot twee weken veranderen van mening en wij hebben niet de juist man gevonden, dan meld ik me weer bij hem. Voorlopig staat het in de koelkast.”

