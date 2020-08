‘Arsenal overtuigt transferdoelwit en gaat toeslaan voor dertig miljoen’

Arsenal heeft zich gemengd in de strijd om Gabriel dos Santos Magalhães, beter bekend onder zijn voetbalnaam Gabriel. De 22-jarige centrumverdediger leek lange tijd op weg van Lille OSC naar Napoli, maar de Italianen dreigen nu naast zijn komst te grijpen. Gabriel heeft volgens La Voix du Nord namelijk zijn zinnen gezet op een zomerse transfer naar Arsenal.

Aanvankelijk leek Napoli de beste papieren te hebben in de strijd om Gabriel. De Italiaanse club weekte eerder deze zomer Victor Osimhen al los bij Lille OSC en was naar verluidt vastberaden om de spits te herenigen met Gabriel. Napoli zou inmiddels echter geen kans meer maken op de komst van de Braziliaanse stopper door de inmenging van Arsenal.

Vertegenwoordigers van de Engelse grootmacht hebben deze week gesproken met Gabriel en hem naar verluidt overtuigd van een overgang naar het Emirates Stadium. Arsenal voldoet graag aan de vraagprijs van dertig miljoen euro die Lille taxeert voor Gabriel en lijkt de linksbenige centrumverdediger er goed bij te kunnen hebben. Gabriel ontwikkelde zich de afgelopen twee seizoenen stormachtig bij de Noord-Franse club, terwijl Arsenal verdedigend juist kwetsbaar is.

The Gunners incasseerden het afgelopen seizoen in 38 competitiewedstrijden liefst 48 doelpunten en kwamen mede daardoor in de Premier League niet verder dan een teleurstellende achtste plaats. Weliswaar werd de FA Cup afgelopen weekend gewonnen ten koste van Chelsea (2-1), maar desondanks heeft trainer Mikel Arteta de wens om zijn defensie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. Arteta opteert bij Arsenal doorgaans voor een systeem met drie centrumverdedigers en heeft momenteel achterin de keuze uit onder anderen David Luiz, Sokratis Papastathopoulos, Calum Chambers, Shkodran Mustafi en Rob Holding, terwijl ook vleugelverdedigers Kieran Tierney en Sead Kolasinac de afgelopen voetbaljaargang soms centraal werden gebruikt.

Arsenal is overigens niet de enige Engelse club met serieuze belangstelling voor Gabriel, want ook Manchester United ziet wel heil in de komst van de Braziliaans jeugdinternational. Die club kan Gabriel in tegenstelling tot Arsenal volgend seizoen Champions League-voetbal bieden, maar is volgens La Voix du Nord nog niet zo doortastend in de gesprekken met de verdediger. Everton lijkt definitief te zijn afgehaakt.