Makers van Fortnite hebben daverende verrassing voor Liverpool-fans

De makers van het populaire spel Fortnite hebben wel een heel bijzondere ‘emote’ aan de game toegevoegd. Liefhebbers van het spel kunnen nu ook de shuffle van aanvoerder Jordan Henderson en het omhooghouden van de trofee selecteren. In juni verscheen de nieuwste update: seizoen drie, dat onderdeel is van Fortnite Chapter 2.

Een emote in Fortnite een manier om je emoties te laten zien. Je kiest een emote om de tegenstander op het slagveld nog net even een trap na te geven, maar dan in de vorm van een leuk pesterijtje. Fortnite is sinds zijn verschijning in 2017 uitgegroeid tot één van de grootste games ter wereld, die inmiddels door honderden miljoenen mensen is gespeeld.

There's lots of leaked skins and cosmetic items from the #Fortnite v13.40 update, including a special treat for Liverpool FC fans ??https://t.co/SbaLzHFykb pic.twitter.com/bCc8CWiDGR — Fortnite News (@FortniteINTEL) August 5, 2020

Het is onduidelijk waarom de makers van Fortnite dit hebben gedaan, maar het zal ongetwijfeld met clubliefde voor Liverpool te maken hebben. De Merseyside-club won vorige maand voor het eerst in dertig jaar tijd de landstitel en een jaar geleden werd zelfs de Champions League veroverd.