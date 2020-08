Nederland juicht na rampzalige avond voor Turkije

De landskampioen van Nederland in 2020/21 is zeker van deelname aan de Champions League in 2021/22. De eliminatie van Istanbul Basaksehir woensdagavond in de achtste finales van de Europa League door FC Kopenhagen betekent dat Nederland verzekerd is van een plek bij de eerste tien op de de UEFA-coëfficiëntenlijst, de ranglijst die de basis vormt voor de verdeling van toegangsbewijzen voor de Europese toernooien. De Eredivisie bezet momenteel de negende plaats met voldoende voorsprong op belagers als Oekraïne en Turkije.

Vanaf de kwartfinales van de Europa League is er geen tweeluik meer, maar steeds een enkele wedstrijd en zijn er dus ook minder punten voor Shakhtar Donetsk te verdienen. Niet twee punten voor een zege, een voor een gelijkspel en nul voor een nederlaag, máár drie punten voor een zege, twee voor een remise en een voor een nederlaag. De kampioen van de nummer elf mag alleen rechtstreeks naar de groepsfase als de Champions League-winnaar van dat seizoen zich ook in eigen land heeft geplaatst voor het toernooi en dus is het uitermate belangrijk om de in top tien te eindigen. Dit seizoen zit bijvoorbeeld Ajax als houder van het beste CL-ticket in de wachtkamer en in de komende voetbaljaargang Turkije.



FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir 3-0

Basaksehir won vijf maanden geleden op eigen veld met 1-0 dankzij een laat doelpunt van Edin Visca en had zodoende een uitstekende uitgangspositie in Kopenhagen. Het werd uiteindelijk echter een rampzalige avond voor de ploeg van trainer Okan Buruk. Kopenhagen schoot sterk uit de startblokken en wist binnen vier minuten de achterstand opgelopen in de heenwedstrijd weg te poetsen. Rechtsback Guillermo Varela bracht de bal in de doelmond, waar Jonas Wind met het hoofd toesloeg: 1-0.

Wind nam kort na de onderbreking ook de 2-0 voor zijn rekening. De spits mocht aanleggen voor een strafschop na een handsbal van Mehmet Topal en maakte oog in oog met doelman Mert Günok geen fout. Vrijwel onmiddellijk erna werd Elia als invaller binnen de lijnen gebracht, maar de Nederlandse wist het tij meer niet te keren in zijn laatste wedstrijd voor Basaksehir. Rasmus Falk tekende rond het uur met een lage schuiver vanbuiten de zestien voor de 3-0 en bracht Kopenhagen daarmee in veilige haven. Door de eliminatie van Basaksehir is Turkije dit seizoen uitgespeeld in Europa.

Shakhtar Donetsk - VfL Wolfsburg 3-0

In de beginfase liet Wolfsburg, dat het heenduel in eigen huis met 1-2 had verloren, nog een goede indruk achter, maar al snel maakte Shakhtar de dienst uit en mochten de bezoekers zich eigenlijk gelukkig prijzen dat na het rustsignaal een tussenstand van 0-0 op het scorebord stond. Het team van Luis Manuel Ribeiro Castro kreeg, mede dankzij de Braziliaanse creativiteit in het elftal, enkele goede mogelijkheden om de score in het warme Kiev te openen. Het waren Koen Casteels en het aluminium die geen medewerking verleenden.

Casteels reageerde goed op een zwabberschot van Alan Patrick, Marin Pongracic bracht redding in de doelmond en in de 27e minuut eindigde een schot van Marlos niet in het doel maar op de rechterpaal. De Braziliaan kon zich luttele minuten later revancheren, maar hij stuitte jammerlijk op Casteels. Wolfsburg kon zich in de eerste 45 minuten in aanvallend opzicht nauwelijks onderscheiden, mede omdat de wisselwerking tussen Daniel Ginczek en Wout Weghorst verre van vlekkeloos verliep.

In het eerste kwartier na rust veranderde het spelbeeld niet: de thuisploeg maakte de dienst uit en had de beste kansen. Toch waren de Duitsers dicht bij de 0-1 toen Andrij Pyatov goed ingreep bij een vrije trap van Maximilian Arnold. In het laatste half uur kwamen beide teams met tien man te staan: Davit Khocholava kreeg rood voor het neerhalen van de doorgebroken Joao Victor en twee minuten later ontving John Anthony Brooks zijn tweede gele kaart. Vanaf de 89e minuut sloeg Shakhtar driemaal toe: Junior Moraes nam een pass van Dodo in één keer op de slof en in de extra tijd tekende Manor Solomon voor de 2-0 én bepaalde Moraes met zijn tweede de eindstand.