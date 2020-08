‘Ik gun Memphis Depay dat hij Juventus uit de Champions League knikkert’

DAZN blikt samen met analist Hedwiges Maduro, spelersmakelaar Orlando Engelaar en voetballer/acteur Royston Drenthe vooruit op de achtste finales in de Champions League. Engelaar gunt het Memphis Depay, Maduro is zeer te spreken over Zinédine Zidane en Drenthe weet zeker dat Bayern München zal doorbekeren ten koste van Chelsea. Bekijk de haarscherpe analyses in de video hieronder en laat weten wie jij denkt dat de kwartfinales gaat bereiken!