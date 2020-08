Fenerbahçe slaat dubbelslag met nieuwe trainer en beste nummer 10 van Turkije

Fenerbahçe timmert flink aan de weg richting volgend seizoen. De Turkse grootmacht maakt woensdag via de officiële kanalen de komst van Erol Bulut als hoofdtrainer bekend gemaakt en staat daarnaast op het punt om zich te versterken met Mert Hakan Yandas. Laatstgenoemde was afgelopen seizoen een van de uitblinkers in de Süper Lig en komt transfervrij over van Sivasspor.

Dat Bulut de nieuwe coach van Fenerbahçe zou worden, zat al enige tijd in de pijplijn. De 45-jarige oefenmeester was afgelopen seizoen trainer van Alanyaspor en presteerde met die club boven verwachting. Bulut eindigde met Alanyaspor op een verdienstelijke vijfde plaats in de Süper Lig, boven onder meer Galatasaray en Fenerbahçe, en gidste de formatie daarnaast naar de finale van de Turkse Beker, die uiteindelijk met 2-0 verloren ging tegen Trabzonspor.

Bulut was bij Alanyaspor in het bezit van een aflopend contract, waardoor Fenerbahçe transfervrij heeft kunnen toeslaan. De in Duitsland geboren trainer heeft voor twee seizoenen getekend bij de werkgever van onder anderen Ferdi Kadioglu en gaat naar verluidt 800.000 euro per jaar verdienen, exclusief bonussen. Hij is de opvolger van Ersun Yanal, die in maart werd ontslagen en in het restant van het seizoen tijdelijk werd vervangen door eerst Zeki Murat Göle en daarna Tahir Karapinar. Fenerbahçe is geen onbekend terrein voor Bulut: hij speelde tijdens zijn periode als voetballer 136 officiële wedstrijden voor de Gele Kanaries en won in het seizoen 1995/96 de Turkse landstitel met de club.

Bulut is niet de enige versterking van Fenerbahçe, want de club gaat zich ook versterken met Yandas, een aanvallende middenvelder die het afgelopen seizoen furore maakte in dienst van Sivasspor. Yandas, 25 jaar, wist in 32 competitiewedstrijden 6 doelpunten en 4 te verzorgen en droeg daarmee bij aan het veiligstellen van de vierde plaats, eveneens een uitzonderlijke prestatie. Daarnaast werd hij door de Turkse tak van beIN Sports opgenomen in het Süper League-team van het jaar, op de nummer tien-positie. Yandas was bij Sivasspor in het bezit van een aflopend contract en strijkt zodoende transfervrij neer bij Fenerbahçe. Hij gaat voor vier seizoenen tekenen, verzekeren Turkse media.