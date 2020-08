Galatasaray pest Younès Belhanda weg met bizarre boete van 150.000 euro

Galatasaray lijkt er alles aan te doen om Younès Belhanda weg te pesten bij de club. De dertigjarige aanvallende middenvelder uit Marokko gaat deze zomer vrijwel zeker vertrekken bij de grootmacht uit Istanbul, maar heeft volgens de Franse journalist Manu Lonjon nog een flink financieel offer moeten maken. Volgens Lonjon heeft Belhanda namelijk een boete van liefst 150.000 euro opgelegd gekregen van Galatasaray, vanwege een rode kaart die hij op 23 februari jongstleden ontving in de stadsderby tegen aartsrivaal Fenerbahçe.

Galatasaray won in februari met 1-2 van Fenerbahçe en wist zo voor eerst sinds 22 december 1999 weer eens een officiële wedstrijd op bezoek bij de buurman te winnen. Voor Belhanda kreeg het duel echter een nare nasmaak, omdat hij in de slotfase betrokken raakte bij een opstootje en samen met Fenerbahçe-middenvelder Deniz Türuc met rood van het veld werd gestuurd.

Volgens Lonjon komt die rode kaart Belhanda nu duur te staan. "Galatasaray wil af van Yoenès Belhanda. De club heeft hem zojuist een boete van 150.000 euro(!) opgelegd voor een rode kaart…ontvangen op 23 februari 2020 in de derby tegen Fenerbahçe", schrijft de Franse journalist via Twitter. Het was voor Belhanda overigens niet de eerste keer dat hij het einde van een wedstrijd niet haalde vanwege onsportief gedrag: in totaal werd hij gedurende zijn professionele loopbaan in 388 officiële duels al 11 keer met rood van het veld gestuurd. In 103 wedstrijden voor Galatasaray ontving hij 25 gele kaarten en 4 rode prenten.

Binnenkort lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Galatasaray en Belhanda, die zich in 2017 aansloot bij Cim Bom en daarvoor voor Dinamo Kiev, OGC Nice, Schalke 04 en Montpellier speelde. Hij mag ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract uitkijken naar een nieuwe werkgever en staat onder meer in de belangstelling van Al-Nasr, Al-Hilal en Sampdoria.