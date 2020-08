Xavi Simons (17) staat vanavond voor debuut in hoofdmacht PSG

Xavi Simons kan vanavond (vanaf 19.00 uur) officieus debuteren in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain. De zeventienjarige Nederlander is door trainer Thomas Tuchel bij de wedstrijdselectie van de grootmacht gehaald voor het oefenduel met Sochaux. Simons begint op de reservebank, net als Mitchel Bakker.

Simons speelt inmiddels één jaar voor PSG. De jeugdinternational van het Nederlands elftal kwam transfervrij vorige zomer over vanuit de jeugdopleiding van Barcelona en trainde al diverse malen met het eerste van de Franse topclub mee. Hij debuteerde nog niet in de wedstrijdselectie, maar kan vanavond dus zijn eerste minuten maken.

Voor PSG is de wedstrijd tegen Sochaux de generale repetitie voor het Champions League-duel van volgende week met Atalanta. Toch treden de Parijzenaren niet aan in hun sterkste elftal: Neymar, Angel Dí María en Mauro Icardi krijgen bijvoorbeeld rust, terwijl Kylian Mbappé en Marco Verratti ontbreken vanwege blessures. Voor Verratti geldt dat het onwaarschijnlijk is dat hij op tijd hersteld zal zijn voor het treffen met Atalanta, weten diverse Franse media.

Opsteker voor PSG is de terugkeer van Juan Bernat. De Spaanse linksback stond de voorbije weken aan de kant met kuitproblemen, maar is nu weer fit. Daardoor moet Bakker wel genoegen nemen met een reserverol: de voormalig Ajacied verscheen de laatste weken juist regelmatig aan de aftrap.