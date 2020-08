Zinédine Zidane heeft bekende namen niet nodig tegen Manchester City

Real Madrid moet vrijdagavond de 1-2 thuisnederlaag die in februari tegen Manchester City werd geleden zien weg te poetsen en Gareth Bale en James Rodríguez zullen in ieder geval geen rol spelen in de kraker in het Etihad Stadium. Het duo is door trainer Zinédine Zidane namelijk buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Het ontbreken van Bale en James komt niet als een enorme verrassing, aangezien zij in het afgelopen LaLiga-seizoen allebei een bijrol vervulden bij de Koninklijke. Zidane is geen groot liefhebber van Bale en de Welshman kwam in de laatste zeven wedstrijden die Real Madrid in competitieverband speelde niet van de bank af.

Voor de eerder aan Bayern München verhuurde James geldt min of meer hetzelfde. De Colombiaan kwam slechts acht keer in actie in het seizoen waarin Real Madrid kampioen van Spanje werd en woensdag doken er nog geruchten op dat hij dicht bij een overgang naar stadgenoot Atlético Madrid zou zijn. Naast Bale en James ontbreek overigens ook Mariano Díaz in de wedstrijdselectie: bij hem werd vorige week een coronabesmetting vastgesteld.

Voor Sergio Ramos is er juist wel weer een plek in het vliegtuig ingeruimd. De aanvoerder mag vanwege een schorsing niet in actie komen tegen the Citizens, maar Zidane acht zijn inbreng in de kleedkamer ogenschijnlijk belangrijk genoeg om hem alsnog mee te nemen. Naast Ramos zijn ook jeugdspelers Diego Altube en Javi Hernández meegereisd naar Manchester. De return in de achtste finales van de Champions League staat vrijdagavond om 21.00 uur op de agenda.