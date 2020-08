Schmidt en PSV in Duitsland genoemd voor deal van vijf miljoen

PSV heeft met Lars Unnerstall en Jeroen Zoet al twee doelmannen onder contract staan die in aanmerking lijken te komen voor een plek onder de lat. Vanuit Duitsland komt dinsdag echter het bericht dat de nieuwe trainer Roger Schmidt het wellicht over een andere boeg wil gooien. Het doorgaans goed geïnformeerde Kicker meldt namelijk dat de Eindhovenaren interesse zouden hebben in RB Leipzig-sluitpost Yvon Mvogo.

Schmidt zou binnenskamers al enige tijd aandringen op de komst van Mvogo. De 26-jarige Zwitser vervulde bij die Roten Bullen de afgelopen seizoenen de rol van reservedoelman achter Peter Gulacsi en kwam in drie jaar tijd tot vijf optredens in de Bundesliga. Leipzig zou nu openstaan voor een vertrek van de tweevoudig international van het Alpenland en een transfersom van vijf miljoen euro in gedachten hebben. Kicker geeft wel meteen aan dat dit bedrag vanwege de coronacrisis niet realistisch lijkt en sluit ook niet uit dat Mvogo zijn tot volgende jaar doorlopende contract gaat verlengen.

Schmidts assistent Lars Kornetka werkte in het verleden als video-analist en als assistent bij Leipzig, waardoor hij dus goed bekend is met Mvogo. Schmidt zelf is door zijn verleden bij Red Bull Salzburg eveneens op de hoogte van de spelers die deel uitmaken van het Red Bull-netwerk, waardoor hij de kwaliteiten van Mvogo kent. Het Eindhovens Dagblad zwakt de geruchten overigens wat af door te stellen dat ‘op dit moment de situatie zo is dat Unnerstall, Zoet en natuurlijk ook Hidde Jurjus voor hun kansen in het seizoen 2020/21 knokken’.

Lammers op dreef bij eerste oefenwedstrijd van PSV

Unnerstall stond dinsdagmiddag Voetbal International te woord na de training van PSV in het Duitse Marienfeld en hij stelde ervan uit te gaan dat de concurrentiestrijd met Jeroen Zoet aankomend seizoen weer zal oplaaien: “Het is logisch dat de keepersstrijd weer openligt. Jeroen is een goede keeper, maar dat ben ik ook. Hij heeft heel wat jaren onder de lat gestaan, ik het einde van vorig seizoen. We hebben een nieuwe trainer en een nieuwe keeperstrainer (Raimond van der Gouw, red.). Zij willen van iedereen een eerlijk beeld krijgen. Dat vind ik normaal”, vertelt hij.

Schmidt gaf in een eerder stadium al aan graag met een meevoetballende keeper te werken en dit zou een probleem kunnen vormen voor Unnerstall, zo weet hij zelf ook: “Ik ben een goede doelman, maar voetballen is niet mijn sterkste punt. Maar daar werk ik wel aan. Je bent nooit te oud om te leren. Uiteindelijk moet een doelman ook ballen tegenhouden.” De dertigjarige Unnerstall veroverde vorig seizoen een basisplaats bij PSV, waarna Zoet op huurbasis naar FC Utrecht toog. De Eindhovenaren namen door het vertrek van Robbin Ruiter naar Willem II onlangs al afscheid van een keeper.